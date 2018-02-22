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Brüksel’de ceset paniği

Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir kişinin ormanlık alanda ceset olduğuna ilişkin ihbarda bulunmasının ardından bölgede hareketli saatler yaşanıyor.

Brükselde ceset paniği

22 Şubat 2018 18:30

Brüksel’in güney bölgesi Vorst'ta bir cinayet ihbarı nedeniyle hareketli saatler yaşadı. Sabah saatlerinde Polonya kökenli bir kişinin bölgedeki bir süpermarkete giderek ormanlık alanda bir ceset olduğunu söylediği öğrenildi. İhbar üzerine polise haber verildi. Polis olay yerinde yaptığı araştırmada cinayete ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadı. Buna rağmen polis, bölgeyi güvenlik kordonuna alarak olası seçenekler üzerinde araştırmalarını sürdürdü. Bazı görgü tanıkları ise, sokakta silahla dolaşan bir şahsın olduğunu ifade etti. Bunun üzerine bölgeye federal polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre federal polis 2 eve baskın yaptığı kaydedildi.

Öte yandan; Belediye Başkanı bir açıklama yaparak olayın kesinlikle bir terör saldırısı olmadığını duyurdu. Operasyon nedeniyle, bölgede trafiğin aksadığı ve toplu taşıma seferlerinin bir süre durdurulduğu kaydedildi. 

Necmi Tüfekçi

Etiketler: brüksel, ceset

 

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