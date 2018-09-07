Brüksel’de ırkçı grup deşifre oldu

Flaman resmi yayın organı VRT’nin Kanal Een’de dün yayınlanan Pano programında aşırı sağ Schild&Vrienden (S&V) grubu deşifre edildi. Pano ekibinin 6 ay boyunca takip ettiği Schild&Vrienden grubu, kamuoyunda kendisini kimlik sorunsalı ile meşgul ılımlı bir hareket gibi gösterirken, gizli online tartışma gruplarında ırkçı, Yahudi ve İslam düşmanı söylemleri ile Flaman kamuoyunu şoka uğrattı. Flaman-Milliyetçi gençlik hareketi olarak kendini gösteren Schild&Vrienden, kamuoyuna kendisini, Flaman kimliği ve aile değerlerini korumaya çalışan konservatif-ılımlı bir hareket olarak tanıtıyor. Ancak Pano röportajı ile S&V’nin kapalı tartışma gruplarında aşırı sağcı, ırkçı, Yahudi ve Müslüman düşmanı bir grup olduğu ortaya çıktı. Pano’nun ortaya çıkardığı gizli tartışma gruplarında, S&V’nin kurucusu ve Başkanı Dries Van Langenhove başta olmak kaydıyla üyelerin yaptıkları paylaşımlar ve yorumlarda, aç ve yoksul siyahi çocukların görüntüleri üzerine "Hiç endişelenmiyorum bilakis bunu çok seviyorum", "Siyahi bir bebeği dinlediğinizde polis sirenlerini duyarsınız" gibi ifadeler paylaşılırken, kadınlara, Müslümanlara ve Yahudilere yönelik aşağılayıcı, mide bulandırıcı görüntüler ve fikirlerin paylaşıldığı anlaşıldı. Grubun paylaşımlarında ise Hitler’i de övdüğü görülüyor. Schil&Vrienden Grubu üyelerinin, gençlik sorunları ve çözümüne yönelik politikaların belirlenmesinde etkili olan Flaman Gençlik Komisyonu’nun yönetimine de girmiş olmaları, S&V’nin oluşturduğu tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Aynı zamanda S&V grubunun bir üyesinin Aalst kenti N-VA listesinde belediye seçimlerine girecek olduğu da görülüyor. Pano röportajının yayınlanmasının ardından politik dünyadan kınama ve grubun yasal takibe alınması talepleri gelirken, Gent Savcılığı’nın grup hakkında inceleme başlattığı da öğrenildi.

BAKAN THEO FRANCKEN IRKÇILAR İLE BERABER

Belçika gündemine bir anda oturan aşırı sağ ırkçı Schilde&Vrienden grubunu siyasi partiler kınama ve tepki göstermesine rağmen N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’ın ırkçılar ile beraber çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Türkiye karşıtı açıklamaları ve Belçika’da AK Parti’ye yakın olan adaylar hakkında karalama kampanyası ise dikkatleri çeken Bakan Francken’in, ırkçı Schilde&Vrienden grubunu eleştirmesine karşılık yine iki yüzlülüğü ortaya çıkmış oldu. 14 Ekim’de yapılacak olan yerel seçimlerde ilk etapta Schilde&Vrienden grubundan 4 üyesinin N-VA Partisinden aday olduğu fakat kimliklerinin belirlenmesinin ardından adaylıklarını geriye çektikleri belirtildi. Schilde&Vrienden grubu üyelerinin genelde aşırı sağ eğilimli Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) ve N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi üyesi oldukları gözlendi. Sanal alemden Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilenen Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir ise sessizliği büründü.

BAŞBAKAN MİCHEL: "YAHUDİ VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK IRKÇILIK MAALESEF ARTIŞTA"

Belçika Federal Hükümeti Başbakanı Charles Michel ise Schilde&Vrienden grubunun deşifre edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Belçika Milli Güvenlik Konseyi’ne anti-semitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ile mücadelede operasyonuna yönelik kaynakların güçlendirmeye teşvik edeceğini belirtti. Başbakan Michel, “Aşırı sağ ile azimle mücadele etmeliyiz. Günümüzde aşırı sağın halen daha popüler halde olduğunu görmekteyiz. Aşırı sağın ırkçılık, Yahudi ve Müslüman düşmanlığı üzerinde hareket etmesinin önüne geçmeliyiz. Tüm Avrupa’da aşırı sağ ayak izlerini duymak mümkün. Yahudi ve Müslümanlara yönelik ırkçılık maalesef artışta. Bunun önüne geçmek için çalışmalıyız. Sokakta, sanal alemde kısacası her yerde ayrımcılık ve ırkçılık mevcut olmaktadır” şeklinde konuştu.

Halil Uygun