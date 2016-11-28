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Brüksel’de önemli temaslarda bulunacak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu ile temaslarda bulunmak ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları' başlıklı toplantılara katılmak üzere 29-30 Kasım tarihlerinde Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

Brükselde önemli temaslarda bulunacak

28 Kasım 2016 11:50

Bakan Ömer Çelik, Brüksel’de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu AB Komisyonu üyesi Dimitris Avramopoulos, Güvenlik Birliğinden sorumlu AB Komisyonu üyesi Julian King ve İklim Eylemi ve Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Miguel Arias Canete ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çelik’in AB Komisyonu’ndaki muhataplarıyla temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele, göç ve vize serbestisi, küresel iklim rejimi, ve enerji alanında AB ile diyalog ve işbirliği konuları ele alınacak. Bakan Çelik, Brüksel’de, 'Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları' başlıklı toplantı serisi kapsamında Türkiye’den ve Belçika’dan medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ve iş dünyasından temsilciler ile gerçekleştirilecek toplantıların açılışlarına da katılacak. Bakan Çelik, Brüksel'de son olarak, AB Komisyonu tarafından sığınmacı çocukların eğitimi konusunda düzenlenecek 'Education in Emergencies Forumu'na da konuşmacı olarak katılacak.

Goncagül Özcan
ANKARA 

Etiketler: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik


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