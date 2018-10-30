Brüksel'de soğuk hava 2 can aldı

Belçika'da hava sıcaklığının 3 dereceye düşmesi nedeniyle sokakta yaşayan Afrika kökenli 2 kadın hayatını kaybetti. Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadınlardan birinin 41 diğerinin ise 50'li yaşlarında olduğu belirtildi.

Brüksel bölgesel hükümeti Pascal Smet konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Kasım'da binden fazla barınağın yeniden açılacağını söyledi. Tüm yıl boyunca açık olan barınakların da bulunduğunu belirten Smet, bu barınakların tamamen dolu olmadığını isteyenlerin burada kalabileceğini sözlerine ekledi.

Halil Uygun