Galatasaray’da bu sezon performansı ile dikkat çeken ve deplasmanda atılan 10 golün yedisinde doğrudan katkı veren Bruma, Galatasaray Dergisi’ne açıklamalara bulundu. Sezona iyi bir giriş yapacağını kendisinin de beklemediğini aktaran Bruma, “Evet, çok çalıştım, fark oluşturacağımı hissettim ama bu kadar iyi bir başlangıç benim için de sürpriz oldu. Ekstra çalışmanın karşılığını sezona iyi bir giriş yaparak aldım. Şimdi önemli olan bunu devam ettirebilmek” şeklinde konuştu.

“Güven bitirici vuruşlara da yansıyor"

Bruma, bir futbolcu için en önemli konunun güven olduğunu aktardı. Futbolda güven sağlamanın sahaya çıkmak olduğunu ifade eden Portekizli yıldız, “İlk dönem çok gençtim, ilk kez yurt dışına çıkmıştım ve devamlı olarak oynayamamıştım. İspanya’da ise forma şansı buldum. Kaliteli rakiplere karşı oynamak da çok önemli. Gelişimin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Antrenmanlar çok önemli ama hiçbir şey maç deneyimi ve çıktığınız maçta iyi performans göstermek kadar önemli değil. Galatasaray’da bu dönemde istikrarlı bir şekilde forma giyiyorum ve bu güven bitirici vuruşlara da yansıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“İlk amacım kendime alan oluşturmak”

Karşılaşmalarda ilk amacının kendine alan oluşturmak olduğunu vurgulayan Bruma, “Biz rakibi nasıl analiz ediyorsak, onlar da bizi analiz ediyor. Etkili olduğumu düşünüyorlar ve bu yüzden de özel önlem alıyorlar. Son maçlarda topu ne zaman alsam, karşımdaki oyuncuya en az bir oyuncu kademe yapmaya geliyor. Bazen bu sayı iki oluyor. Bu durumlara hazırlıklıyım. İlk amacım kendime alan oluşturmak. Sonra da çekinmeden onların üstüne gitmeyi deniyorum. Çünkü tereddüt edersem bu benim için dezavantaj olur” dedi.

“Takım kazanıyorsa sorun yok”

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda deplasmanda attığı gollerle dikkat çeken genç yıldız, “Mutlaka doğru zaman geldiğine ev sahibi olduğumuz maçlarda da gol atacağım" diyerek, "Aslında bunun tesadüf olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçta her türlü atak pozisyonuyla hücum edebiliyoruz. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olabilmek. Daha doğrusu o anı yakalayabilmek. Her şey bir kenara takım kazanıyorsa bence hiçbir sorun yok” şeklinde konuştu.

“Kendimi geliştirebileceğim dönemdeyim”

Hazır olduğunu her maçta göstermesi gerektiğini ifade eden Bruma, “Ben hazır olduğumu düşünüyorum ama her maçta bunun göstermem lazım" diyerek şunları söyledi:

"Bir yandan da “çağrılmalıyım” diye kafamı meşgul etmiyorum. Kendimi daha çok geliştirebileceğim bir dönemdeyim. Hazır olduğumda çağrılacağımı düşünüyorum. Euro 2016 kadrosunda olmamak benim için sürpriz değildi. İyi bir takımımız vardı. Ve ben o takımın şampiyon olabileceğini düşünenlerdendim. Bunun için de Tanrı’ya şükürler olsun.”

“İyi bir takımız”

Taraftarın desteğine ihtiyacı olduklarını dile getiren Bruma, futbolda her şeyin mümkün olduğunu, taraftarın kendilerine inanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Zor dönemlerden de geçeceğiz. Çünkü lig şampiyonları çok uzun ve birkaç haftada her şey değişebiliyor. Şampiyonluk şansımızın maksimum seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir takımız ve güçlü bir taraftarımız var. Yeter ki yanımızdan olsunlar" diye konuştu.