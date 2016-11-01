2016-17 sezonunun ilk 9 haftasında rakip ağlara 4 gol bırakan ve 3 de asist yapan Bruma, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten, "Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda yüzde yüzümü vermem. O yüzden her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara bu şekilde hazırlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Amacım takımıma yardımcı olabilmek"

Ligde şu ana kadar oynadığı maçları değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu, "Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Bir rüya gibiydi. Maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. Hakan Balta'dan pas istedim, verdiği pas rakibe gitti. Daha sonra baskı yaparak topu kazandım. Önümde boşluk buldum. O anda kendime güvenim üst seviyedeydi, o boşluğu değerlendirmek istedim. Rüya olarak nitelendirebileceğim bir gol attım. Çok güzeldi. Benim amacım oynadığım süre boyunca gol ve asist anlamında takımıma yardımcı olabilmek" diye konuştu.

"Rakiplerimi anlayabiliyorum"

Bruma, en önemli özelliklerinden birinin dripling ve adam eksiltebilmek olduğunu ifade ederek, "Her maç buna odaklanıyorum ve bu özelliğimi geliştirmek istiyorum. Rakiplerimi de anlayabiliyorum. Sinirlenebilirler, bu futbolun içinde olan bir şey. Hepsine saygım sonsuz. Bu benim en önemli özelliklerimden biri. Bu özelliğimi de her antrenman ve maçta geliştirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"İyi bir teknik direktörümüz var"

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile ilgili de konuşan Bruma, "Gerçekten iyi bir teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Sadece bana değil tüm takım arkadaşlarıma ve gençlere önem veriyor. Biz de onun söylediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemde görevi devralan, iyi işler çıkaran bir hocamız var" ifadelerini kullandı.

"En iyi performansımı sahaya yansıtmaya çalışıyorum"

2013-2014 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Portekizli yetenek, "O zamanki beklentilerim Portekiz Milli Takımı'yla Brezilya'daki Dünya Kupası'na gitmekti. O anda arkadaşlarım ve ailem benim yanımdaydı. Ne kadar üzse de bu tip sakatlıklar futbolda var. Ama bu geride kaldı. Bana verilen destekle yeniden sahalara döndüm ve şu anda en iyi şekilde performansımı sahaya yansıtmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Sociedad'da geliştim"

Real Sociedad'da bir sene geçirdiğini hatırlatan Bruma, "Güzel anlardı. Kulübün bana gösterdiği destek ve sevgi inanılmazdı. Şu anda iyi futbol oynuyorsam onların payı çok büyük. Fiziksel olarak daha iyi seviyedeyim. Son vuruşlarımı da orada geliştirdim. Gerçekten Real Sociedad kariyerimdeki en önemli noktalardan biri" dedi.

"Her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum"

Bazı rakiplerin çok kapalı oynadığını vurgulayan Bruma, "Özellikle benim kullanabileceğim alanları çok kapatıyorlar. Ben de maç boyunca kendime alan oluşturmak zorunda kalıyorum. Saha içinde beni en çok zorlayan noktalardan biri bu" diye konuştu.

Bruma, Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deyim, Galatasaray'dayım, çok mutluyum. Burada olmanın hakkını verip her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"Hayalim Portekiz A Milli Takımı"

Genç futbolcu, her oyuncunun hayalinin kendi milli takımının formasını giymek olduğunu belirterek, "Benim de en büyük hayallerimden biri Portekiz A Milli Takımı için oynamak. Bunun için en önemli yol Galatasaray'dan geçiyor. Kendi kulübüm için en iyi şekilde hizmet edip milli takımı hak etmem gerekiyor. Bunun bilincindeyim, her antrenmana da bu bilinçle çıkıyorum" dedi.

Son olarak taraftarlara seslenen Bruma, "Taraftarları mutlu edecekse bana bir top versinler; tüm rakibi geçebilirim. Onlar bizim için ve benim için çok önemliler. Verdikleri destek ortada. Umarım bu sene şampiyon olarak onları mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

