Galatasaray’da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldız Bruma için, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın devreye girdiği ileri sürüldü. İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun bir süredir genç yıldızı takip ettiği ve takımda görmek istediği belirtildi.

Haberlere göre, Manchester United dışında Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi takımların da Bruma için nabız yokladıkları yazıldı.

Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme önermeye hazırlandığı futbolcunun sezon sonunda yapılacak ciddi bir teklifte ise takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’la ligde bu sezon çıktığı maçlarda 4 gol atan Portekizli genç yıldız, 3 de asist yaptı.