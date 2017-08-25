Bş.Bld Erzurumspor Teknik Direktörü Özköylü: 'Rize’ye puan almak için gidiyoruz'

Teknik Direktör Osman Özköylü, nezaretinde yapılan antrenman neşeli ve hırslı geçti. Mavi-Beyazlılar dar alanda kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman yarı sahada çift kale ve şut çalışması ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün yapılan antrenmanın ardından karayolu ile Rize’ye geçerek kampa girdi.

Rize’ye hareketinden önce açıklama yapan B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı değerlendirmede, “Zor bir maç olacak, geçtiğimiz sezon süper ligden düşen Çaykur Rizesor güçlü bir takım. Biz de iki hafta da çok yeni bir takım olmamıza rağmen, ortaya koyduğumuz karakter, mücadele ile Rize’ye kesinlikle puan almak için gideceğiz. Sahada yapılması gereken neyse futbolcu arkadaşlarımız emeklerini ortaya koyacaklar. Doğru bir planlama ile rakibin etkili olan rakibin etkili alanlarını dikkate alarak rakibi oynatmamaya çalışacağız. Biz de güçlü takımız, inşallah iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Fiziksel ve taktiksel anlamda istediğimiz şeyler oturmadı. Ama biz bunları kesinlikle mazeret olarak görmüyoruz. Bizde inşallah rakibimizden puan alarak Erzurum’a dönmeyi hedefliyoruz.” dedi.