BTK Başkanı Sayan: 'Dünyada 5G kullanan ilk ülkelerden birisi biz olacağız'

Konferansın ardından değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Oğuz Bayat, teknoloji ve mühendislik alanında uluslararası bir konferans gerçekleştirdiklerini söyledi.

"100 değerli araştırmacı"

Konferansta daha çok, Big data, ‘Bulut’ teknolojileri ve 5G teknolojileri hakkında sunumlar yapıldığını aktaran Doç. Dr. Bayat, 24 ülkeden 100 araştırmacının katılım gösterdiğini kaydetti. Çok önemli 100 bilim adamı ile geleceğin teknolojisini şekillendirdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Oğuz Bayat, sunumların ardından bildirilerin IEEE’nin veri tabanında tüm dünyaya duyurulacağını bildirdi.

"Teknopark, sanayinin kalbi"

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, teknoparkların Türkiye’de çok önemli olduğunu işaret ederek, bu yapıların daha tam olarak hedeflerine ulaşamadığına değindi. Altınbaş Üniversitesi olarak teknopark kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Uçan, “Teknopark sanayinin kalbi olmalıdır. Üretim üssü olmalıdır. Sadece vergi muafiyetlerinden dolayı teknopark kurulmamalıdır. Altınbaş Üniversitesi bu düşüncenin dışında bir teknokent kuracaktır. Teknoparkı üniversite ve sanayi iş birliği açısından çok önemli buluyoruz. Üniversite olarak hedefimiz, sanayinin problemlerini üniversite hocalarıyla buluşturmak, hocalarımızın bilgilerini de sanayiye aktarabilmektir. Bu yolda ilerliyoruz. Firmalar da teknoparka gelmek için değil, patent alabilmek için, üretim yapabilmek için, piyasada söz sahibi olmak için teknoparkın önemini anladılar” dedi.

"Teknopark farklı olacak"

Altınbaş Üniversitesinin teknoparkı üniversitenin içinde kurulacağını vurgulayan Prof. Dr. Uçan, “İlk iki katta mühendislik son iki katta teknopark olacak. Dışarıda bir teknopark yapıp öğretim üyeleri ve öğrenciden izole bir yer yapmayacağız. Biz bu sisteme çok değer veriyoruz. Proje yapan öğretim üyelerini seçiyoruz. Sadece ders anlatmaya gelen öğretim görevlisi veya üyesini seçmiyoruz. Projesi varsa, firmanı kuracaksan gel diyoruz. Teknoparklar içinde kısa sürede parlayacağız” diye konuştu.

"Yerli ve milli baz istasyonu ULAK sahada"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5 G’yi kullanmaya başladıklarını kaydederek, abone sayısı, kullanım sayısı olsun hedeflere planlanan süreden önce ulaşıldığını söyledi.

4.5 G’de kullanıcıların çok hızlı bir internete kavuştuğunun altını çizen Sayan, “Kapsama alanında çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Bizim için bunların en önemlisi yerli ve milli teknolojiyle üretim alt yapısının sağlanmasıydı. Birinci yılda tam istediğimiz hedefe ulaşmamış olsak da, operatörlerimiz üreticilerimiz 4.5 G ile ilgili yerli ve milli üretim noktasında çalışmaya devam ediyorlar. Bu çalışmaları koordine ediyoruz. Yerli baz istasyonu ULAK şu anda sahada. Evrensel projemiz var. Bu projede 1472 sahanın en az yüzde 30’unda ULAK projesi kullanılıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız bunu şart olarak koydu” ifadelerine yer verdi.

"4.5 G ihalesiyle 5G'ninde önünü açmıştık"

4.5 G’yi son nokta olarak görmediklerini vurgulayan Sayan, “4.5G ihalesiyle biz 5G’nin de önünü açmış olduk. 5G esasında bütün haberleşme teknolojilerinde adeta çığır açacak. 2G ile sadece telefonlar arasında ses haberleşmesi vardı. 3G’de data biraz kullanılmaya başlandı. 4.5G ise hayatımız birçok alanında var oldu. Evden çıkarken cüzdanınız unutsanız geri dönmüyorsunuz ama cep telefonu için geri dönüyorsunuz” diye konuştu.

"5G kullanım test sahası kuruldu"

5G’nin 2020 yıllarında ticari olarak ilk uygulamalarını görmeye başlayacaklarını kaydeden Sayan, “Dünyada 5G kullanan ilk ülkelerden birisi biz olacağız. Bunu yapabilmek için de çalışmalara başladık. 5G’nin standartlarında, patentlerinde birçok ülke şu an bizde çalışma yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl 4.5 G ihalesinin hemen ardından 5G Türkiye Forumu’nu kurduk. 5G’nin kullanımıyla ilgili bir test sahası oluşturduk. ODTÜ, Bilkent, Hacettepe Üniversitelerimizle, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom iş birliğiyle bir test sahası oluşturuldu. Bu sahada 5G’nin ilk denemeleri yapılacak. 100 bini aşkın öğrenci, sağlık kuruluşları 5G, tüm Türkiye’de yaygınlaşmadan bu vadide ilk denemelerini yapıyor olacaklar. Ankara’da böyle, İstanbul’da birçok üniversiteyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da projeye dahil edeceğiz.” dedi.

"Makineler haberleşecek"

Teknolojide ne imkan varsa yerli ve milli olarak ilk Türkiye’nin kullanacağının altını çizen Fatih Sayan, “Şu ana kadar insanlar birbirleriyle haberleşiyordu. Şu anda makineler arasındaki haberleşmede 5 milyon seviyesinde. 5-10 yıl sonrasına baktığımız zaman bu sayı 5’e 10’a katlanacak. Sadece insanlar değil, makineler, nesneler, her şey birbirleriyle haberleşiyor olacak. 5G’nin en önemli kullanım alanlarından biri otomotiv sektörü olacaktır. Sürücüsüz arabalar, akıllı trafik sistemleri, yollar, trafik lambaları hepsi birbiriyle haberleşiyor olacak. İkinci uygulama alanı akıllı şehirler olacak. Alınan randevular, evdeki cihazlar, buzdolabındaki ürünün bitip bitmemesi dahil kontrol altınızda olacak. Sağlık için örnek verecek olursak, ciddi operasyonları bulundukları yerden İstanbul’daki bir hastayı ameliyat edebilecekler. Şu anda bu mümkün değil gecikme süresi vardı. 5G ile bu süre kaybı olmayacak. Akdeniz Üniversitesindeki bir doktor, Hakkari’de, Elazığ’da, İstanbul’daki hastayı bulunduğu yerden ameliyat edebilecek" açıklamasında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamza Feza Carlak, konferansı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, gelecek sene bu konferansı Altınbaş Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinin katkılarıyla BTK'da yapacaklarını kaydetti.

İsa Akar-Harun Erdoğdu