BTK çalışanlarının çocukları da 'Yarını Kodlayanlar' arasına katıldı

BTK'nın kuruluş yıldönümü çerçevesinde BTK Akademi himayesinde Ankara'da gerçekleştirilen eğitimde, 60'a yakın çocuğa algoritmaya giriş, scratch'le programlamaya giriş, hikaye oluşturma ve oyun programlama, mbot programlama ve oyun oluşturma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Çocuklar sertifikalarını BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın elinden aldı.

Vodafone'un Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle başlattığı 'Yarını Kodlayanlar' projesine BTK çalışanlarının çocukları da dahil edildi. Proje kapsamında, BTK'nın kuruluş yıldönümünde BTK Akademi himayesinde 60'a yakın BTK çalışanının çocuğu için kodlama eğitimi düzenlendi. Bir tam gün süren etkinlikte çocuklara algoritmaya giriş, Scratch'le programlamaya giriş, hikaye oluşturma ve oyun programlama, mbot programlama ve oyun oluşturma konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin sonunda çocuklar sertifikalarını BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın elinden aldı. Eğitim kapsamında ayrıca, BTK'nın Ankara'daki Genel Merkezi'nde gerçekleşen yıldönümü kutlamaları çerçevesinde fuaye alanında mBot futbol müsabakası, çizgi izleyen robot, mBot robotu ve makey makey gibi kodlama malzemelerinin bulunduğu bir kodlama standı da kuruldu.

Kurum çalışanlarının çocuklarını kodlamayla tanıştırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili, "Bilişim sektörünün gelişimi kendisiyle beraber hem birçok sektörü etkiliyor hem de hayatımızı değiştiriyor. Bu değişimin bir parçası da eğitim alanında. Gençlerimizin ve çocuklarımızın potansiyelini keşfetmek, yeni dünyanın eğitim yaklaşımları ile yetişmelerini sağlamak çok önemli. Kurum olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetişmesi noktasında çalışmalar yapıyor ve bu alandaki gayretleri destekliyoruz. Vodafone'un geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği kodlama eğitimi, onların potansiyellerini keşfetme amacına hizmet ediyor. Bu alandaki çalışmalara örnek teşkil eden bu tip projeleri artırmamız gerekiyor" dedi.

'Yarını Kodlayanlar' ile 'sadece teknoloji tüketen' değil 'teknoloji üreten' bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şunları söyledi: "Tüm dünyada sürekli olarak yeni meslekler ve mesleki fonksiyonlar oluşuyor. OECD'nin son raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65'i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşıyor. ABD'de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020'ye kadar yüzde 65'e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapında STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Bu global eğitim yaklaşımının önemli bir parçası olan kodlamanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' projemiz kapsamında BTK çalışanlarının çocuklarına da kodlama eğitimi vermekten mutluluk duyuyoruz".

30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılacak

Yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere hayata geçirilen proje bugüne kadar 6 ilde 35 eğitmenle bin 800'ü aşkın çocuğa ulaşıldı. Şanlıurfa'da 500'ü aşkın Suriyeli çocuğa eğitim verildi. Eğitimlere Vodafone çalışanlarının çocukları da dahil edilerek İstanbul ve Ankara'da 200'e yakın Vodafone çalışanının çocuğu kodlamayla tanıştırıldı.

Vodafone, 2017-18 mali yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 'Yarını Kodlayanlar' projesine Vodafone'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki operasyonu da dahil edilecek. Ayrıca proje, Vodafone Grubu'nun bu yıl yayımladığı global 'Connected Education' raporunda 'dijital okuryazarlık eğitimi' alanında tüm dünyaya örnek gösterildi.