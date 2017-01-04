Diğer
Kategoriler

BTK hepsini mercek altına aldı

Hükümet çocuklara oyun oynatan bayileri de mercek altına aldı. Ayrıca BTK, vatandaşları yasa dışı kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı SMS'lerin önüne geçmek için özel bir sistem kurdu.

BTK hepsini mercek altına aldı

04 Ocak 2017 22:47

Hem bayiler hem de internet üzerinden şans-bahis oyunları oynama yaşının 18'in altına düşmesi üzerine hükümet tedbir aldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 18 yaşını doldurmayan kişilerin oyunlara katılımı ve bunlara ikramiye ödenmesinin yasaklandığını vurgulayarak, buna uymayan bayilerin ruhsatlarını iptal ettiklerini söyledi. Bakan Ağbal, "Çok sayıda talep olmasına karşın, sayısal oyunlar bayilik sayısı 5 bin adetle sınırlandırıldı" dedi. Bakan Ağbal, okul, yurt, gençlik merkezi gibi çocukların, gençlerin yoğun olduğu yerlerin yakınlarındaki işyerlerine bayilik verilmediğini anımsattı.

AİLELER MAĞDUR
Bakan Ağbal, "İdareye ait sayısal oyunlar ile hemen kazan oyununun ise internet üzerinden satışı bulunmuyor. 18 yaşından küçüklere bilet satışında bulunulmaması ve ikramiye ödememe yasağı sanal ortam üzerinden bilet alan vatandaşlar için de uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı. Ağbal, gençlerin bahis oyunlarına ilgisinin önlenmesine yönelik tedbirleri anlatırken, "Milli Piyango İdaresi, şans oyunlarını bağımlılığa ve aşırı oynamaya yol açmayacak şekilde tam bir 'sorumlu oyun anlayışı ve sosyal sorumluluk' ilkesi kapsamında düzenlemekte" dedi. Yapılan araştırmalara göre, şans ve bahis oyunlarını oynama yaşı ortaokul düzeyine kadar düştü. Bu oyunların internet üzerinden oynanabiliyor olması pek çok gencin ailesinin de yüksek tutarlarda kredi kartı borcuyla karşı karşıya kalmasına ve mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

SMS'LER İÇİN SİSTEM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)da, sanal kumar sitelerini mercek altına aldı. Yurtdışı kaynaklı Türkiye'de faaliyet gösteren kumar siteleri bir bir kapatılmaya başlandı. BTK, vatandaşları yasa dışı kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı SMS'lerin önüne geçmek için özel bir sistem kurdu.

Kaynak: Sabah

Etiketler: BTK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç