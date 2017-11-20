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BTK sosyal medya kullanma yaşlarını açıkladı

Cep telefonu abone sayısının 77 milyon olduğu Türkiye'de yaklaşık 50 milyon civarında Facebook ve milyonlarca Twitter kullanıcısı bulunuyor. Henüz ilkokul 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki dede ve nineler de sosyal medyayı kullanıyor.

BTK sosyal medya kullanma yaşlarını açıkladı

20 Kasım 2017 10:29

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, kullanım yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Resmi verilere göre 80 milyonluk Türkiye’de 77 milyon cep telefonu abonesi bulunuyor. 50 milyonu aşkın kişi ise aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. İnternete erişim yaşının 3'e kadar düştüğüne dikkat çeken uzmanlar; ebeveynlerin ihmal, istismar içerikli sosyal medya çalışmalarına önlem alması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzmanlar, öğrencilerin okula uyumu ve başarısını arttırmak için kontrolsüz uzun süreli sosyal medya kullanımının önüne geçilmesi gerektiğine işaret ediyor. Sosyal medya ağlarına girişte yaş sınırı olmasına rağmen sahte isimler ve yanlış bilgilerle hesap açılabilen küçük yaştaki çocuklar büyük risk altına giriyor. Daha çok öğrenciler sosyal medyada ses, görüntü, video paylaşıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya kullanma yaş sınırlarını kamuoyu ile paylaştı. BTK; Google, Facebook, Reddit, Twitter, Innstagram, Tumblr, Pinterest, Vimeo, Skyhpe, Foursquare, MySpace, Snapchat için kullanım yaşını 13 olarak açıkladı. Linked In için kullanım yaş sınırını 16 olarak açıklanırken, Badoo ve Tinder için ise kullanım yaş sınırını 18 olarak açıklandı. Youtube, Flickr ve WeChat için ise 18 yaş üstü olduğu belirtildi. 

 

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