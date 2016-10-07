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BTK'dan çok önemli yaz saati uyarısı

Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili özellikle GSM operatörlerine yönelik bir uyarı yayınlayan BTK, mağduriyet yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılmasını istedi.

BTKdan çok önemli yaz saati uyarısı

07 Ekim 2016 15:47

Bakanlar Kurulu'nun gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu devam etmesi yönündeki karar sonrası artık saatleri geri almayacağız Ekim ayının son Pzar günü geri almayacağız.

Saat farkından dolayı meydana gelebilecek mağduriyetleri önleme adına elektronik haberleşme ve posta sektörlerindeki işletmecilerle hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayınlayan BTK, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

BTK’nın resmi sitesinden yayınlanan uyarı şu şekilde:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20/09/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/407 sayılı Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar" konulu Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuzca elektronik haberleşme ve posta sektörlerinde hizmet sunmak üzere yetkilendirilen işletmeci/hizmet sağlayıcıların altyapılarında kullanılan sistemlerini ulusal saat ayarına uygun hale getirmeleri ve saat farkından kaynaklanan sebeplerle herhangi bir mağduriyete sebep olmamalarını teminen gerekli tedbirleri almaları hususlarında karar alınmıştır."


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