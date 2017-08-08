Bu acıya yürek dayanmaz...

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Avusturya’dan Kulu ilçesine gelen gurbetçi N.P. (42), G 2615 TX yabancı plakalı otomobili ile evlerinin bahçesinde geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlu M.P.’yi fark edemeyerek ezdi. Kazadan sonra yakınlarının da müdahalesiyle aracını durduran baba, ağır yaralanan çocuklarını çağırdıkları ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuklarının ölüm haberinin ardından M.P.’nin anne ve babası sinir krizi geçirdi. Hastanede fenalaşan anne ve babaya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan cenazesi alınan çocuk defnedilmek üzere ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş