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Bu acıya yürek dayanmaz! Anneanne ile 3 yaşındaki torunu...

Kuşadası’nda bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşen 65 yaşındaki işitme ve konuşma engelli anneanne ile 3 yaşındaki torunu, boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz kadın ve torununun havuza düşüş anı sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Anneanne ile 3 yaşındaki torunu...

20 Mayıs 2018 15:41
Bu acıya yürek dayanmaz! Anneanne ile 3 yaşındaki torunu... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, acı olay Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki Sunset-3 villalarında meydana geldi. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman’ın 65 yaşında ve aynı zamanda işitme ve konuşma engeli olan kayınvalidesi Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman’ı yanına alarak site içinde gezintiye çıktı. Anneanne ve torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. Yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 2 ambulans Ayşe Zeyrek'i ve torununu Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeyrek ve torunu hayata döndürülemedi. 

İsmail Dilşen - Zafer Hacısalihoğlu

 

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