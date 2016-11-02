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Bu acıya yürek dayanmaz: 'Kardeşim yerine ben ölseydim'

Bolu’da bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kardeşi gözleri önünde can veren 6 yaşındaki Semih Kabacı, "Keşke kardeşim yerine ben ölseydim" diyerek ağladı.

Bu acıya yürek dayanmaz: Kardeşim yerine ben ölseydim

02 Kasım 2016 18:54
Bu acıya yürek dayanmaz: 'Kardeşim yerine ben ölseydim' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesi A-4 Blok 2. katta meydana geldi. Ev sahibi Sinan Kabacı ile eşi Dilek Kabacı’nın işte olduğu sırada torunlarına bakmak için evde bulunan anneanne Hatice Duman’ın namaz kılarken, torunları 10 yaşındaki Semih Kabacı ve 3 yaşındaki kardeşi Nisa Kabacı’nın bulunduğu odadan alevler yükseldi. Yangının çocukların çakmakla oynadığı sırada çıktığı iddia edilirken, evde bulunan 3 yaşındaki Nisa Kaba alevlerin arasında kaldı. Anneanne torunlarını dışarıya çıkartmak için büyük çaba harcarken, apartmanda bulunan komşuları eve girerek çocukları dışarıya çıkartmaya çalıştı.

ANNE VE BABA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Evde alevlerin arasında ağır yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından evden çıkartıldı. 112 acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nisa hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen baba Sinan Kabacı, anne Dilek Kabacı, dede Ayhan Duman ile yangın sırasında evde bulunan Hatice Duman sinir krizleri geçirdi. Baba Kabacı kendini yerden yere atarken, anneyi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Acılı baba arabasına binerek hastaneye gitti.

“KARDEŞİMİN YERİNE BEN ÖLSEYDİM”

Kardeşi gözleri önünde can veren 6 yaşındaki Semih Kabacı gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Semih, yanan evinin göstererek, “Keşke kardeşim yerine ben ölseydim. Kardeşimin yanına götürün beni” diyerek ağladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü olay yerine inceleme ekipleri evde inceleme yaptılar. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem 

Etiketler: yangın


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