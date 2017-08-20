Bu adam burada ne yapıyor?

Dünyanın ilk elektrikli tıraş makinesi üretimini yapan firmalardan biri, yurt dışında ürettiği yeni ürününü tanıtmak için İstanbul’da eşi benzeri olmayan bir etkinlik düzenledi. Etkinlik Bağcılar Güneşli’de iş merkezi olarak kullanılan bir gökdelende gerçekleşirken, sosyal medya üzerinden ön eleme yapılarak seçilen vatandaşlar, sıra dışı bir yarışmaya dahil oldu. 65 metre yüksekliğe sahip, 20 katlı bir gökdelenin tepesinden iple sarkıtılan yarışmacılar, gökdelenin yüzeyinde dikey olarak hem yürüdü, hem de aynı anda tıraş olmaya çalıştı. 15 kişinin parkuru tamamladığı ilginç yarışmada, gökdelenin tepesinden baktıktan sonra yarışmaktan vazgeçenlerin de olduğu öğrenildi. Tıraş olan erkek yarışmacıların yanı sıra bazı kadınlar da bu adrenalini yaşamak adına yarışmaya katıldı ve parkuru başarıyla tamamladı. Parkuru tamamlama cesareti gösteren bütün yarışmacılara, tanıtımı yapılan yeni model tıraş makinesinden birer adet hediye edildi.

“Parkur güzel, heyecanlı”

Balıkesir’den gelerek yarışmaya katılan Fatih Yıldırım isimli vatandaş, parkura girmeden önce korkmadığını ama heyecanlı olduğunu ifade ederek, “20 katlı, 65 metre yüksekliğinde bir gökdelenin tepesinden aşağıya tıraş olarak ineceğim. Korkmuyorum, ama heyecan var” dedi. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan Yıldırım, “Parkur güzel, heyecanlı. Kolay bir tıraş oldu. Başarılı bir tıraş olmadı ama yüzümüzü göremediğimiz için. Ayna da olsa güzel olurdu, evet. Cesaret edemeyip yapamayanlara da tavsiye ediyorum” diye konuşarak, yaşadığı adrenalini anlattı.

Öte yandan, zorlu yarışın sonunda parkuru hem kurallar dahilinde tamamlayan, hem de en iyi traşı olan yarışmacı jüri tarafından belirlenecek. Yarışmayı birinci olarak kazanan kişi, bir arkadaşıyla beraber tatile gitme hakkı kazanacak.

Hüseyin Coşkun