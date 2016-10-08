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Bu armutların tanesi 1 buçuk kilo

Bursa’nın ova köylerinde yetiştirilen deveci armutları, büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Devasa armutların tanesi 1 ile 1,5 kilo arasında geliyor. Bir tane armut dört kişiye yetiyor.

Bu armutların tanesi 1 buçuk kilo

08 Ekim 2016 11:52

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip Gürsu ovasında yetiştirilen deveci armutları göz dolduruyor. Armutların bir tanesinin ağırlığı 1 ile 1,5 kiloya kadar çıkıyor. Bu devasa armutların bir tanesi 4 kişiye yetiyor. Kazıklı köyünde Gökhan Ertaş’ın yetiştirdiği armutların Bulunduğu bahçeyi gezen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Deveci armudu hasadı başladı. Bütün çiftçilerimize sezonun hayırlı ve uğurlu geçmesini diliyorum. Çiftçilerimizin bu armutlarda bir yıllık emekleri var. Sulayıp ilaçlıyorlar, bakımını yapıp buduyorlar. Bugün emeklerinin semeresini alma zamanı. İnşallah bereketli olur. Çiftçimiz bol kazanç sağlarsa biz de mutlu oluruz" dedi.

Gürsu topraklarının birinci derece tarım alanı olduğuna dikkat çeken Mustafa Işık, "Bu topraklar bizden sonraki gelecek nesillerin emaneti. Bu emanete sahip çıkmamız lazım. Bugün evi istediğiniz bir yere yapabiliyorsunuz. İmarı istediğiniz bir yere açabiliyorsunuz. Lakin birinci derecede tarım arazisine ev yapmayı ben biraz daha farklı bakıyorum, cinayet gibi görüyorum. Kaliteli toprağı istediğiniz her yerde bulamıyorsunuz. Türkiye’nin en verimli tarım arazileri Gürsu’da. Biz bu toprakları ömrümüz yettiğince korumaya çalışacağız. Bu bereketli topraklarda meyveler yetişiyor. Bu meyveleri Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Hatta dünya ülkelerine de gidiyor. Gürsu armudunu bir marka yapacağız. Gürsu’da 22 bin dekar armut bahçemiz var. Yılda 90 bin armut üretiyoruz. Bu armudun bir bölümü yurt içine, bir bölümü ise yurt dışına sevk ediliyor. Bizim gönlümüz ister ki bu armudun büyük bölümü yurt dışına gitsin. Köylümüzün ihracattan yana yüzü gülüyor. Türkiye’nin en güzel ve büyük armutları bizim ovamızda yetişiyor. Burada yetişen armutlar 1,5 kiloya kadar çıkıyor” diye konuştu.

Armut üreticisi Gökhan Ertaş, “Deveci armudu iri bir armut. Bu armutların bakımını iyi yapılırsa 1,5 kiloya kadar çıkıyor. Ben armut bahçeme iyi baktım. Armutlarım 1 kilo ağırlığına ulaştı” şeklinde konuştu.

BURAK TÜRKER

Etiketler: bursa, deveci armudu, gürsü


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