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Bu atık iyi kullanılırsa ete dönüşüyor

Veteriner Hekim Ali Sarı, kurban pazarlarında tabu haline gelen, 'Hayvan küspe yiyorsa o et iyi değildir'' algısının doğru olmadığını belirterek, bu yemin iyi ayarlanıp kullanıldığı takdirde kaliteli et elde edileceğini söyledi.

Bu atık iyi kullanılırsa ete dönüşüyor

10 Ağustos 2017 10:54

Yağı çıkarılan bitkisel tohumların arta kalan posası olan küspe, besi hayvanları için önemli bir besin kaynağı durumunda. Protein bakımından zengin olan küspe, birçok fonksiyonu bulunan değerli bir hayvan yemi olarak büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Pazarlığı için el sıkışan alıcı ile satıcının bu uğurda adeta kollarını ‘Kurban’ ettikleri mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu bayram öncesi belirlenen kurban pazarında hazırlıklar son hızla devam ediyor. Kurban pazarlarının hareketli günlerine az bir süre kala vatandaşlar, iyi et verecek kurbanın arayışı içinde olacak. Özellikle hayvan pazarlarında tabu haline gelen, ‘Küspe ile beslenen hayvanın eti iyi değildir’ algısı bu bayramda da devam edeceği düşünülüyor. Ancak protein bakımından zengin olan bu besin doğru tekniklerle kullanıldığı takdirde hayvanın et kalitesini arttırarak, iyi sonuçlar veriyor.

“Ham protein açısından ortalama yüzde 25 ile yüzde 45 arasında bir ham protein içerir”

Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekimi Ali Sarı, küspenin ortalama yüzde 25 ile 45 arasında ham protein içerdiğinin belirterek, “Küspe dediğimiz, endüstriyel ürünler olarak şekillenen yağlı tohumlardan yağın alındıktan sonra geriye kalan proteince zengin kısımdır. Ham protein açısından ortalama yüzde 25 ile yüzde 45 arasında bir ham protein içerir. Küspe, halk arasında zararlı gibi yerleşen tabular var. 'Küspeyi hayvan yiyorsa o et iyi değildir.' şeklinde ancak her şeyde olduğu gibi bunun da azı da zarar çoğu da zarar şeklinde düşünebiliriz. Bu küspeyi bizler, hayvanlara belirli miktarda verilmesini tavsiye ediyoruz. Zaten protein açısından eti kasa çevirme olarak faydalıdır. Ancak belirli bir oranın üzerinde yedirildiğinde ette tabii ki farklı bozulmalar, tadında bozulmalar olacaktır. Onun için elimizde var olan diğer hammaddelerin oranlarının çok iyi ayarlanıp hayvanlara da yemek olarak sunulmasıdır. Onun için ortalama yetişkin bir hayvanda günlük olarak 10 ile 15 kilogramı geçmeyecek civarlarda küspe yedirebiliriz. Belirli bir miktar küspe yediğinde zaten ete lezzet katacaktır. Ama bunun fazlası, ette hayvan kesilip bekletildikten sonra ette bir kepeksi bir tat bırakacaktır. Buradan da durumu fark edebilirler. Tamamen küspe yedirilmeyecek diye bir şey yok” ifadelerini kullandı. 

Mustafa Kaplan - Kadir Arslan 


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