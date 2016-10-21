Üsküdar’da bir bakkal dükkanı işleten Kanber Bozan ve oğlu Fırat Bozan, mahallenin çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve durumu olmayanların dilediğini alabilmelerini kolaylaştırmak için kitap karşılığında alışveriş imkanı sağlıyor. Bakkalda bulunan kütüphaneden bir kitap okuyup özetini Bakkal Kanber Amca ya da oğlu Fırat’a anlatan çocuklar dilediği ürüne sahip olabiliyor. Sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gören projeye birçok ilden kitap gönderiliyor. Bakkal Kanber ise, projeyi büyütmek için destek bekliyor.

“Okullarla ve öğretmenlerle diyalog kurmak istiyorum”

Okullarla birlikte çalışmak istediğini belirten Kanber Bozan, “Ağustos ayından beri bu işi yürütüyoruz. Ama tam anlamıyla 3-4 haftadır gelen kitaplarla birlikte yapmaya başladık. Hem çocuklarımıza imkan sağlıyoruz hem de biz mutlu oluyoruz çocuklarımıza böyle güzel şeyler yaptırdığımız için. Bizim için de güzel birer anı bunlar. Aileler de biz de mutlu oluyoruz bu durumdan. Bir çikolata ya da cips ile de çocukları mutlu etmek kolay. Çocuklar geliyor kitap alıyor daha sonra ben okudum bitirdim deyip kitabı anlatıyor. Onun karşılığında ben de bakkaldan ne istersen onu alın diyorum çocuklara. Ben bu işi biraz daha büyütmek istiyorum, bu yetmez. Okullarla ve öğretmenlerle diyalog kurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’ten, Hopa’dan kitaplar gelmeye başladı”

Proje başladıktan sonra il dışından da kitaplar gönderildiğini söyleyen Fırat Bozan, “Yazları dükkanda ben duruyordum. Çocukların kimisi bir şeyler alırken kimisi de alamıyor durumundan dolayı. Ben de durumu olmayan çocuklara öylesine birkaç bir şey taşıtıp daha sonra ne istersen al diyordum dükkandan. Daha sonra bir kitap verdim oku gel bana anlat ne istersen onu alabilirsin dükkandan dedim. Artık çocukların arasında nasıl yayılmışsa bu durum bir gün bir çocuk geldi. Çocuğu da tanımıyorum. Fırat ağabey sana Kristof Kolomb’u anlatacağım dedi. Sebebini sorunca bakkaldan bir şeyler veriyormuşsun dedi. Bu çocuklar arasında zamanla yayılmaya başladı. Ağustos’ta başladık bu işe babamla. Sosyal medyada hızla yayılmış ve bize Gaziantep’ten, Hopa’dan kitaplar gelmeye başladı” dedi.

“Kitap okuma karşılığında bazen küçük jelibonlar alıyoruz”

Kendisi gibi arkadaşlarının da bakkaldan kitap alıp okuduklarını dile getiren Yiğit Karbuz, “Fırat ağabey bana ilk kitabı verdiğinde böyle şeyler olacağını bilmiyordum. Sonradan öğrendim ne olacağını. Mahalleden çoğu arkadaşım gelip kitap okur buradan. Okuldan arkadaşlarıma söylediğimde bakkalın nerede olduğunu sordular. Ailem de bu duruma çok sevindi ve bana güvendiler sen yaparsın dediler. Küçük Prens kitabını okudum buradan. Hikayesi de oldukça etkileyici. Bazen küçük jelibonlar alıyoruz kitap okuma karşılığında. Kanber amca bizim hem kitap okumamızı sağlıyor hem de bir şeyler veriyor. Böyle olunca da herkesin gelmesi artıyor” şeklinde konuştu.

Projeyi daha da seviyelere taşımayı hedefleyen Bakkal Kanber Bozan, proje için gelecek destekleri bekliyor.