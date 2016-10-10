Keban Barajı’nda ava çıkan balıkçılar, 82 kilogram ağırlığında, 1 metre 62 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını balıkçılar pazarına getiren 9 yıllık balıkçı Mehmet Bakırcı, kilosunu 25 liradan satışa çıkardı. Bakırcı, vinçle dükkanına astığı dev balığın üzerine ‘Fotoğraf çekinmek 1 TL, selfie çekmek 2 TL’ yazılı pankart astı. Dev balığın yanı sıra üzerine asılan yazı da vatandaşların ilgisini çekiyor. Balığın Pertek’teki balıkçılar tarafından Keban Barajı’nda ağla yakalandığını belirten balıkçı Mehmet Bakırcı, “Biz de ihale üzeri aldık ve dükkanımıza getirdik. 82 kilo ağırlığında 1 metre 62 santim boyundadır. Yarın kesip kilosunu 25 liradan et olarak satacağız” dedi. Asılan yazıyla birlikte balığa yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Bakırcı, vatandaşların bu büyüklükte balığı çok görmedikleri için sık sık fotoğraf çektirdiklerini söyledi. Balığı gören vatandaşlar üzerindeki yazıyı okuduktan sonra hatıra fotoğraf çektiriyor.