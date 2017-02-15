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Bu besinler ödem yapıyor!

Vücutta ödem oluşumunun birçok bireyin başına gelen normal bir süreç olduğunu, ödemin ise alınan tuz miktarının fazlalığı ve içilen su miktarının azlığından kaynaklandığını belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu nedenle ödem yapan besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu besinler ödem yapıyor!

15 Şubat 2017 12:33

Diyetisyen Şeyda Sular, "Ödem genel olarak tüm vücuda ya da bölgesel olarak dağılmış vaziyettedir. Tuz ve su tüketiminin dışında birçok nedene bağlı olarak da vücut su tutmaktadır. Bu nedenlerin başında da tüketilen besinlerin içeriği ve alkol olarak sıralayabiliriz" dedi.

Salamura tüm besinlerin yüksek oranda tuz içermekte olduğunu kaydeden Sular, "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı bir birey günde maksimum 5 mg tuz tüketmelidir. Bir adet turşuyu baz alırsak 5-6 adet turşu yiyerek günlük tuz tüketimini doldurmaktayız. Hazır soslar, paketli besinler ve aşırı karbonhidrat içeren besinlerde vücutta yüksek miktarda su tutumunu arttırmaktadır. Bunun yanı sıra alkol tüketimi vücutta aşırı ödeme neden olmaktadır" diye konuştu.

Kafein tüketiminin de ödeme neden olduğuna dikkat çeken Sular, "Günlük kafein alımını 300-400 mg üstüne çıkarmak ödem oranını arttırmaktadır. Aşırı ilaç tüketimi,ağrı kesiciler ve kortizol içeren ilaçlarda yüksek miktarda ödeme neden olmakta,bu ilaçların tüketim esnasında bol suyla takviye yapılmalı ve günlük tuz tüketimini sınırlandırılmalıdır" şeklinde konuştu. 

Etiketler: besin, ödem


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