Heykeltıraş ve fibreton ustası Sinen Özen, 25 yılını verdiği mesleğinde muradına erdi. Depreme ve terör saldırılarına karşı beton ürettiğini söyleyen fibrobeton ustası, tek gayesinin sosyal sorumluluk projelerinde adının geçeceği buluşlara imza atmak olduğunu belirtti. Özel formülle yaptığı betonun bütün testlerden geçtiğini belirten Sinen Özen, tuğladan 4 kat daha sağlam olan bu beton sayesinde evlerin çok daha güçlü ve yalıtımlı olduğunu söyledi. Şehit ailelerine konut yapacak, onlara faydası dokunacak kişiye betonun formülünü vermeye hazır olduğunu ve aynı zamanda 4 büyük fabrikadan iş teklifi aldığını belirten Sinen Özen, ”Bursa’da 2011 yılından bu yana yapmış olduğum betonun formülünü isteyenler oldu. Vermedim. Bana ortak olacak kişi, gelirinin yüzde ellisini sosyal girişime harcamak zorundadır. Şehit aileleri için konut yapımında kullanacak olan kişiye bu formülü veririm. Özürlü kart sahibiyim. Hastalığım var. Paraya da ihtiyacım yok. Birçok müşterim de var. Ortaklığa yanaşmama sebebim ise hiç biri sosyal girişimci değil” diye konuştu.

Atış poligonunda teste tabi tutulan betonun kurşunu içinde sıkıştırdığını belirten Özen, ”Merminin giriş çapı 9 milimetre, fakat beton merminin içeride sıkışmasını sağlayarak geçmesine mani oluyor. Malzemeyi kinetik enerjiyle sıkıştırıyor. Betonun arkasından çıkışı yok. İçinde boğuyor ve hapsediyor” dedi.

Özen, iletkenlik testine sokulan betonun evlerde bulunan elektronik aletlerin etrafa saçtığı radyasyonu emdiğini ve topraklama yaptığını belirtti.

Yakup Vardar - Yusuf Ali Arslan