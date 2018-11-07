İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu biber değil limon

Bu biber değil limon
Bu biber değil limon

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacı, biber görünümlü meyve verdi.

Kuzuculu Mahallesi'nde bahçe içerisinde yıllardır meyve veren limon ağacında oluşan biber şeklindeki meyveler görenlerin ilgisini çekiyor.
Aile bireylerine ait evlerinin bahçesinde bulunan limon ağacının dalları arasında ilk kez bibere benzeyen limon meyvesi gördüğünü ve şaşırdığını belirten Akif Mert, yıllardır meyve veren bu limon ağacında ilk defa bibere benzeyen ama biber olmayan limon görünce ilgimi çekti. Mert, "İlk defa böyle bir limon gördük, çok şaşırdık" dedi.
Aynı ağaçta bulunan limon ile bibere benzeyen limonu dalından kopararak tadan Akif Mert, biber şeklindeki limon meyvesinin kabuk kısmının daha kalın meyve kısmının ise yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Bahçede bulunan limon ağacının dalları arasındaki biber şeklindeki meyvelerin görüntüleri de sosyal medyada ilgi gördü.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.