Bu bina tehlike saçıyor

Dumlupınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 1908 yılında yapılmış ve üzerinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi bina, bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Ahşap binanın hemen yanında evi bulunan 71 yaşındaki Mehmet Ali Dinçer, yaptığı açıklamada, ''Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bu ev yıkılmak üzere. Ev sahibi rahatsızlığı nedeniyle Kütahya'da bakım evinde. Kızı zaten gelip ilgilenmiyor. İlgilenmek istese de yetkililer gelip evi koruma altına aldık dediler. Bir çivi bile çakmak suç diyorlar, o yüzden dokunamıyoruz. Evin hemen önündeki caddeye her hafta pazar kuruluyor. Allah korusun pazar günü yıkılsa telafisi olmayan kayıplara yol açar. Yetkililerimizden bir an evvel yıkılmak üzere olan bu tarihi ev için bakım çalışmalarını yapmalarını bekliyoruz. Böylece ilçemize güzel bir eser kazandırmış oluruz. Ayrıca yıkılma tehlikesi olan bu binanın oluşturacağı olası kayıpları önlemiş oluruz'' diye konuştu.