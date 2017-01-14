Yaklaşık 20 sene önce yapılan binada çevrecilik örneğine imza atılmış. Müteahhitler, arazide bulunan ağaçları kesmemek için tek katlı binayı ağaçların üstüne inşa etmiş. Şuanda Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinin hizmet verdiği binada eğitim-öğretim faaliyeti yapanlar zamanında yapılan bu örnek çalışmayı takdirle karşılıyor.

Merkez sorumlusu Sibel Kulak, bunun kendilerinin aşina oldukları bir durum olmadığına dikkat çekti. Kulak, "İlk geldiğimizde ağaçları gördük ve çok şaşırdık. Ağaçlar kesilmeden binanın da yapısı korunarak ağaçlar korunmuş. Şuanda da hala çocuk merkezimizde ağaçlarla birlikte eğitim veriyoruz. Bu durum insanlara, ağaçlar ve yapılar bozulmadan bir şekilde farklı mekanlar yapılabileceğini gösteriyor. Burası çocuk eğitim merkezi olduğu için çocuklar da ağaçlara zarar verilmeden evlerin yapılabileceğini görmüş oluyorlar. Şuanda ülkemizde maalesef ağaçlar kesilerek yapılaşmalar olduğu için bu zamanda böyle bir şeyin olması çocukların temelden görüp yetişmelerine de çok faydalı oluyor" dedi.

"Ağaçlar kesilmiyor ve doğa korunuyor"

Öğretmen Nihal Uygun ise, ağaçlar kesilmeden binaların yapılmasının çok güzel bir durum olduğunu söyledi. Uygun, "Ağaçlara zarar vermeden bina yapılmış. Ağaçlar kesilmiyor ve doğa korunuyor. Ben de öğrencilerime böyle şeyler öğrettiğim için buraya gelerek ağaçlarımızı inceliyoruz. Bazı çocuklarımız da Sibel hanıma ve bana çizdikleri resimleri getiriyorlar. Biz de o resimleri sergilemek amacıyla ağaçlarımızın üstüne asıyoruz" diye konuştu.

Kadir Çetin

