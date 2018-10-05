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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |5 Ekim Cuma yurtta hava durumu

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |5 Ekim Cuma yurtta hava durumu
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |5 Ekim Cuma yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Yağışların: Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31  

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