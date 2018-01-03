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Bu buzağı 1 milyon dolar

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.

Bu buzağı 1 milyon dolar

03 Ocak 2018 11:08

Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Nizamettin Cüre’ye ait 3 yaşındaki simental cinsi büyükbaş hayvan, üzerinde ay-yıldız bulunan buzağı doğurdu. Yaklaşık 70 kilo ağırlığında olan buzağı, derisinin üzerinde bulunan ay-yıldız şeklindeki desenler ile dünyaya geldi.

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini dile getirdi. Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya "Ay" ismini veren Cüre, “Bafra’da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Daha sonra kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık. Gazi bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı. Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye’de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için. Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi” dedi.

Şahin Binici

 

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