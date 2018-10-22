Bu çay ocağında çay içmek için vesikalık fotoğraf vermek zorunlu

2 bin 500 rakımlı Limon Suyu Yaylası'nda yaşayan 60 yaşındaki Faruk Kumaş işlettiği çay ocağına gelen herkesin vesikalık fotoğrafını alıyor. Çay ocağının duvarlarını adeta fotoğraf stüdyosuna çeviren Kumaş'ın koleksiyon haline getirdiği bu alışkanlığı gelen turistlerinde ilgisini çekiyor. Yaklaşık 4 bin vesikalık fotoğrafın asılı olduğu çay ocağında 3 bin tane vesikalık fotoğraf ise duvara asılmayı bekliyor. 35 yıl önce başlatılan koleksiyonda eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, Adnan Kahveci gibi bazı siyasetçiler ve ünlü sanatçıların fotoğrafı yer alırken, yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler selfie çekilmeden çay ocağından ayrılmıyor.

Çay ocağına sadece koleksiyonu görmek için gelenlerin olduğunu belirten Faruk Kumaş, gençken yapıştırdığı fotoğrafı yaşlandıktan sonra görenlerin duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Bu koleksiyonun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini dile getiren Kumaş, “Gelen ünlülerinin resimlerini yapıştırarak bu koleksiyona başladık. Sonra herkes fotoğrafı yapıştırmaya başladı. Bu işin önünü alamadık. Vesikalık fotoğrafı olan herkesten bir tane resim alarak koleksiyonu devam ettirdik. Buraya fotoğrafını yapıştıranlardan hayatını kaybedenlerde oldu. Gençken yapıştırdığı fotoğrafı yaşlandıktan sonra görenlerde bir nostalji oluştu. Bu iş ilk başladığında bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk” dedi.

Ünlü isimlerinde vesikalık fotoğraflarının duvarda asılı olduğunu vurgulayan Kumaş, “Çay ocağının dört bir tarafına panolar astık. Panolarda şuanda 4 bin tane fotoğraf asılı. 3 bin tane de yer olmadığı için asamadığımız fotoğraf var. Eski bakanlar Eyüp Aşık, Adnan Kahveci, Efkan Ala ve birçok ismin fotoğrafları var. Sanatçılardan Zeki Alasya, Metin Akpınar ve isimlerini sayamadığım bir sürü ünlünün fotoğrafları da var. Aniden gelipte resmini alamadığımız birçok ünlü de var. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da buraya gelmişti resmini aldık ama sonra kayboldu. Panolar boşken kimsenin fotoğrafını almadan buradan göndermiyorduk. Bu panolar burada sürekli kalacak. Bazı misafirler geldiğinde bu panolarda resmi olan büyüklerini gördüklerinde duygulanıyorlar. Bu panolara bakanlar anılarını da tazelemiş oluyorlar. Bu resimlerini görmek için uzaklardan gelen bile oluyor. Dedelerini, dayılarını bakmaya gelenler çok oluyor. Herkesin ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Necati Anıl Keskin

