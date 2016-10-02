Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardan beri çay ocağı işleten Hüseyin Kaya, müşterilerine "Kesinlikle siyaset konuşması yapmayınız" yazısıyla uyarıda bulundu. Kaya, çay ocağına gelen sokak esnaflarının sürekli siyaset yaptıklarını bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, "Çay ocağıma gelen esnaflar oturuyorlar. Çaylarını içerlerken bu kez de siyaset konuşmaya başlıyorlar. Tamam konuşsunlar ama siyaset konuşmaları kısa süre sonra ağız dalaşına dönüşmekte. Böyle olunca diğer müşterilerim çay ocağından kalkarak ayrılmakta. Böyle olunca müşteri kaybına uğramaktayım. Siyaset konuşulsun ama karşılıklı anlayış içinde olmalı kırıcı olmamalı" dedi.

Hüseyin Kaya, iş yerinde herkesin görebileceği yere de "Kesinlikle siyaset konuşması yapmayın" yazısı astı.

Vehbi Sarıhan



