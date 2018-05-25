Bu çiçeği koparana 48 bin lira ceza

Başkan Erol, Gülyazı köyü Cerit Yaylasında yetişen çiçekle ilgili, "Genel manada Şakayık dediğimiz yöresel olarak da Ayı Gülü olarak tabir edilen bu çiçeği yaklaşık 15 yıl önce bir vatandaşımızın dikkati sayesinde öğrendik. Ters lale gibi çok parlak kırmızı renkleri var. Yaprakları çok canlı yeşil ve insanın zor ulaşacağı bir vadinin içinde gruplar halinde mayıs ayında açıyor, haziran başında bitiyor. Afyonkarahisar Orman Bölge Müdürlüğü yakından ilgileniyor konuyla. Tabi ki 48 bin 600 lira ceza güllerin güzelliğinin önüne geçti, biz bu gülleri koruyup daha da geliştirerek neslinin tükenmesini önleyeceğiz" dedi.

Kızılören İl Genel Meclisi üyesi Cafer Şimşek ise Şakayık Güllerinin Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alındığını belirterek ,bu çiçeklerin nadir göründüğünü ve mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

Halk arasında "Ayı Gülü" ya da "Kızıl Lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye’de koruma altında tutuluyor. Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kırsa Vadisi Cerit Yaylası yolu üzerinde iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından hazirana kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

Geçen günlerde koruma altında bulunan çiçeğin koparılması halinde 48 bin 600 lira ceza kesileceği açıklanmıştı.

Ali Bayar