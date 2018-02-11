Bu çiğ köfteci diğerlerinden farklı



7 yıl önce İzmir’den öğrenci olarak geldiği Giresun’da çiğ köfteci dükkanı işletmeye başlayan Mahmut Doğan, öğrencilik döneminde harçlığını çıkartmak için başladığı çiğ köfteciliğe Giresun’un en eski çiğ köftecilerinden olarak devam ediyor. Müşterilerinin çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğunu söyleyen Doğan, ilk başlarda gelen müşterilerin duvarlara isimlerini, sevgili tarihlerini, nişan tarihleri ve benzeri gibi önemli tarihleri yazdığını belirtti. Doğan, bu yazıların zamanla karalamaya döndüğünü ifade ederek çözümü, isteyen müşterilerin fotoğrafını çekerek iş yerinin duvarlarına asmakla bulduğunu kaydetti.

"Yüzlerce fotoğrafa ulaştık ve bu bizi mutlu ediyor"

Aslen Muşlu olduğunu ama doğma büyüme İzmir’de yaşadığı kaydeden Doğan, “Orada ne gördüysem burada onları uygulamak istedim. İlk başlarda iş yerimize gelenler yazı yazıyordu, ismini, arkadaşlık tarihlerini, ilk görüştükleri günleri, nişanlılar, evliler gelip o anlarının tarihlerini yazıyordu ama bu gittikçe karalama şekline dönünce biz de dedik daha kalıcı bir şey olsun ve fotoğraf çekme işine başladık. İlk başta sevdiğimiz kişiler ile başladık fotoğrafa daha sonra her gelenin fotoğrafını çekip astık. Yüzlerce fotoğrafa ulaştık ve bu bizi mutlu ediyor. Buraya her gelen geçmişini görüyor. Ortaokula giderken fotoğrafını buraya asanlar şimdi üniversiteye gidiyor buraya geldikleri zaman fotoğraflara bakıp anılarını tazeliyorlar. Çoğu yerde oraya gelen ünlülerin fotoğrafı var biz de müşterilerimizi değerli gördüğümüz için onların fotoğrafını asmayı uygun gördük” dedi.

Öğrencilik döneminde harçlıklardan yana çok mağdur olduğunu belirten Doğan, iş yerinde çalışmak isteyen öğrencilere ise saatliği 1 dolardan part time çalışma fırsatı sağlıyor.

“Hedefimiz öğrenci arkadaşlara istihdam sağlamak” diyen Doğan, “Genelde öğrenciler mağdur olduğu için harçlığı gelmiyor, parası bitiyor yani yolda kalan, parası biten geliyor çalışıyor burada. Saati 1 dolardan çalışıyor buraya gelenler. Gelen istediği saate kadar çalışıp dolar üzerinden hesaplayıp harçlığını veriyoruz. Dolar olmasının nedeni ise sürekli yükseliyor biz de maaşa zam yapmayalım kendi kendine zam yapsın diye böyle bir yöntemi seçtik” ifadelerini kullandı.

"Okuldan arkadaşlarla böyle bir işletmeciliğe karar verdik"

7 yıl önce Giresun’a üniversite okumaya geldiğini kaydeden Doğan, “Okuldan arkadaşlarla böyle bir işletmeciliğe karar verdik. Uzun süre düşündükten sonra çiğ köfteci olarak piyasaya girdik. 7 yıldır da Giresun’un en eski çiğ köftecileri arasında yer alarak burada kaldık. İşin amacı öğrenci arkadaşlara para kazandırmak, öğrenci arkadaşlarımızın harçlığı çıksın diye. Şu an bile hala öğrenci arkadaşlar ile çalışıyoruz. Ben mezun olup yeni bir üniversiteye başladım şimdi önceki arkadaşlar mezun oldu yerine yenileri geldi hep beraber burayı işletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İş yerine gelen müşteriler ise bu durumdan gayet memnun olduklarını belirterek, dükkana her geldiklerinde anılarını tazelediklerini söylüyorlar.

Resul Yanbul

