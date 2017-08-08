Diğer
Kategoriler

Bu çip yaraları iyileştiriyor, organları tamir ediyor

Amerikalı bilim adamları geliştirdikleri nanoçip ile vücut üzerinde oluşan yaraları iyileştirmeyi başardı.

Bu çip yaraları iyileştiriyor, organları tamir ediyor

08 Ağustos 2017 12:57

Vücutta olan çeşitli yaraların iyileşmesini beklemek bazen günler alabiliyor. Amerikalı bilim adamlarının geliştirdiği nanoçip sayesinde yaraların iyileşme süreleri kısalabilir. Öte yandan Ohio Üniversitesi’nde görev yapan bir grup bilim adamının geliştirdiği nanoçip hasarlı organları da tamir edebiliyor.

"Doku nano-transfeksiyonu" adı verilen yöntem ile yaraların üzerine konulan nanoçipler yaydıkları elektrik dalgaları aracılığıyla hücrelerden genlere elektrik yayarak, hücrelerin başka bir şekil kazanmasını sağlıyor. Bu sayede yaşlanan hücreler farklılaşarak gençleşiyor. Araştırmacılara göre, test edilen nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle bir işbirliğine sokarak yenilemek mümkün. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Chandan Sen, gelecekte geliştirilen nanoçip sayesinde yaralı hücrelerin iyileştirilebileceğini ve hasarlı organların onarılabileceğini ifade etti. 

İdris Altun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 34°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!