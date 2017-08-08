Bu çip yaraları iyileştiriyor, organları tamir ediyor

Vücutta olan çeşitli yaraların iyileşmesini beklemek bazen günler alabiliyor. Amerikalı bilim adamlarının geliştirdiği nanoçip sayesinde yaraların iyileşme süreleri kısalabilir. Öte yandan Ohio Üniversitesi’nde görev yapan bir grup bilim adamının geliştirdiği nanoçip hasarlı organları da tamir edebiliyor.



"Doku nano-transfeksiyonu" adı verilen yöntem ile yaraların üzerine konulan nanoçipler yaydıkları elektrik dalgaları aracılığıyla hücrelerden genlere elektrik yayarak, hücrelerin başka bir şekil kazanmasını sağlıyor. Bu sayede yaşlanan hücreler farklılaşarak gençleşiyor. Araştırmacılara göre, test edilen nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle bir işbirliğine sokarak yenilemek mümkün. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Chandan Sen, gelecekte geliştirilen nanoçip sayesinde yaralı hücrelerin iyileştirilebileceğini ve hasarlı organların onarılabileceğini ifade etti.

İdris Altun