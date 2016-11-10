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Bu da bedava ’Trump’ çayı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kahvehane işleten Murat Şancı, ABD’de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump’ın kazanmasından dolayı müşterilerine bedava çay ve kola dağıttı.

Bu da bedava Trump çayı

10 Kasım 2016 16:30
Bu da bedava ’Trump’ çayı - Tıkla İzle

Yıllardır esnaflık yaptığını ifade eden Murat Şancı, en başından beri Donald Trump’ın kazanacağını bildiğini söyledi. Şancı, "ABD’nin yani başkanı sayın Trump’a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah barıştan yana bir tutum sergiler. Barış için çaba sarf edeceğini umuyoruz. Gerçekten çok sevindim. Bende bu sevincimi kahvehanedeki müşterilerimden kimisine çay, kimisine kola, kimisine tost ısmarlayarak yaşadım. En başından beri biliyordum kazacağını. Buradan, Muş Malazgirt ilçesinden yeni ABD Başkanı sayın Donald Trump’a selam olsun" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde kahvehaneye gelen müşteriler doya doya bedava ’Trump’ çayı içtiklerini ifade ederek, kahveci Murat Şancı’ya teşekkür ettiler. Her gece kahveye gelen müşteriler, "Murat abimizin sayın Donald Trump’ı bu kadar sevdiğini bilmiyorduk bizim içinde sürpriz oldu. Bizde yeni ABD Başkanı sayın Donald Trump sayesinde bol bol çay içtik. Kendisine başarılar diliyoruz" dediler.

Etiketler: başkanlık seçimi, Donald Trump, Murat Şancı


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