Bu da bisikletli çaycı

Uzun yıllar market işlettikten sonra çaycılık işine başlayan İsmail Kasap, iş yerinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla birlikte, eski iş yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıktaki bir yerde çay ocağı açtı. Eski iş yerindeki esnafların kendisinden çay istemeyi kesmemesiyle birlikte servis sıkıntısı yaşamaya başlayan Kasap, bu sıkıntıyı pek akla gelmeyecek zor bir yöntemle gidermeyi başardı. Uzak mesafelere hızlı bir şekilde çay servis etmek isteyen Kasap, mesafe uzaklığını bisiklet ile çay servis ederek kapatmayı düşündü. 4 yıldan beri bisiklet ile birlikte içecek servis eden çaycı İsmail Kasap, böylelikle uzakları yakınlaştırarak çay ocağının kazanının kaynamasını sağladı.

“Uzakları yakınlaştırmak için bisikletle çay dağıtıyorum”

4 yıldır uzak yerlere bisiklet ile çay servisi yapan İsmail Kasap, “25 sene market işleterek geçimimi sağladım. Bu dönemde sigortamı ödeyerek emekli oldum. Eniştem şu anda çalıştığım çay ocağını işletiyordu. Eniştem felç geçirince, bu işi devam ettirmek için çaycılık yapmaya başladım. Sağlığım el verdiği sürece çalışmayı düşünüyorum. Bu çay ocağı önceden uzakta bir yerdeydi. Belediye çay ocağının bulunduğu binayı yıkma kararı aldı. Yıkımdan sonra ben de burada çay ocağını işletmeye devam ettim. Çay ocağını taşıyınca, uzağı yakınlaştıralım diye bisiklet ile çay servisi yapmaya başladım. Herkes bu davranışımı takdir ediyor. Görenler bazen şaşırıyor. Bazı kişiler de ‘helal olsun’ diyor. İlginç bulanlar ise fotoğrafımı ve videomu çekiyorlar. İnsanların ilgisini çekmek güzel bir duygu” dedi.

“Sol elle bisiklet sürüp, sağ elimle de çay servisi yapıyorum”

Bir eliyle bisiklet kullandığını, diğer eliyle de çay tepsisini tuttuğunu ifade eden Kasap, “Bisiklet merakı çocukluğumdan beri geliyor. Sporu her zaman sevmişimdir. Hayatım boyunca aktif bir adamdım. Her insan bir spor dalıyla mutlaka uğraşmalı. Bu bisiklet de olabilir, futbol da olabilir, herhangi bir spor dalı da olabilir. Eski çay ocağı yıkıldığından beri 4 yıldır bisikletle çay servisi yapıyorum. Uzaktaki esnaflara çayı soğutmadan getirmenin yollarını düşündüm. Aklıma bisikletle götürmek geldi. Solak olduğum için arka fireni bisikletin sol tarafına koydum. Sol elle bisikletin kontrolünü sağlarken, sağ elimle de içecekleri taşıyorum. İçecek taşırken hiç düşmedim. Bazı sokaklarda düşme tehlikesi yaşıyorum ama trafik kurallarına dikkat ediyorum. Böylelikle başarılı bir şekilde servisimi yapabiliyorum” diye konuştu.

Müşteriler, bisikletli çaycıya elektrikli motor almayı düşünüyor

Bisikletle çay servisi yapılmasının hem ilginç hem de çok zor olduğunun altını çizen çay ocağının müşterileri ise “Daha önce böyle servis hizmeti görmedik. Servisteki farklılık, bize göre gönlündeki zenginlikten kaynaklanıyor. Bisikletle çay servisi, hiçbir çay ocağında yok. Biz müşteriler olarak bu durumdan çok memnunuz. Bisikleti tek elle sürüp, diğer eliyle tepside içecekleri getiriyor. Bu çok zor bir taşıma yöntemi ama o da çaycı ağabeyimizin marifeti. Bisikletle çay servisi yaptığı için, herhangi bir gecikmeyle de karşılaşıyoruz. Bizi göre çayları bisikletle taşımasının sebebi; esnafların uzakta kalması ve çay ocağının biraz rampada kalması. Esnaflara yürüyerek çay getirmek zor olduğu için bisiklet kullandığını düşünüyoruz. Biz müşteriler yakında bir araya gelip, elektrikli motor almayı bile düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

İlginç özellikleriyle diğer çaycılardan ayrılan İsmail Kasap'ın, bisikletle çay dağıtımının haricinde kendi yazdığı çok sayıda şiiri de bulunuyor.

Erdi Demür