Diğer
Kategoriler

Bu da ev tarhanasının festivali

İstanbul Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Yöresel Ev Tarhanası Festivalinde yaklaşık 3 bin kişilik çorba vatandaşlara ikram edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Usta’nın da çorba kazanın başına geçerek vatandaşlara çorba dağıttığı festivalde vatandaşlar geleneksel ev tarhanası içmenin keyfini yaşadı.

Bu da ev tarhanasının festivali

19 Şubat 2017 16:31
Bu da ev tarhanasının festivali - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geçmişten günümüze gelen kültürel değerleri yaşatmak amacıyla “Yöresel Ev Tarhanası Festivali” düzenlendi. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen festivale Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anadolu Yöresi Halk Oyunları ekibinin davul eşliğindeki gösterisiyle başlayan festival, protokol konuşmalarıyla devam etti. Geleneklerin günümüzde de yaşatılmasını sağlaması hedeflenen festivalde yöresel kıyafetli kadınlar vatandaşlara ev tarhanasının yapılışını anlattı. Yaklaşık 3 bin kişilik tarhananın meydanda kurulan kazanda pişirildiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Usta’nın da vatandaşlara çorba ikram ettiği törende vatandaşlar geleneksel ev tarhanası içmenin keyfini yaşadı.

“MİLLİ BİR İÇECEĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZ OLAN ÇORBAMIZ GÜZEL BİR GELENEK”

Kültürümüzde yer eden önemli ürünlerden olan tarhana çorbasını vatandaşlara ikram eden ve etkinliğe katılımdan ötürü çok memnun olduğunu dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bizim geleneğimiz bu milli bir içeceğimiz, yemeğimiz, kültürümüz olan çorbamız güzel bir gelenek bunu güzel dostlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor. Katılım fazla olunca çorba yetmeyecek gibi bir endişemiz yok. Geçmişten bugüne gelen kültürümüzün ürünü çorbamızı içmeye herkesi davet ediyoruz” dedi.

“İYİ TARHANA EMEK İSTER, DOĞALLIK, SABIR İSTER”

Lezzetli tarhana yapmanın püf noktaları olduğunu ifade eden Aşçı Murat Güner, “İyi tarhana emek ister, doğallık, sabır ister ve öyle yapılır. Püf noktaları var tabi ki ama burada söylenmez çünkü herkes aşçı olur” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL, DAHA ÖNCE İÇMİŞTİM”

Tarhana çorbası alabilmek için uzun kuyruklar bekleyen Nehir Ersoy, “Çorbaya içmek için geldim ve içtim. Çok güzel daha önce içmiştim annem yapıyordu” şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe 

Etiketler: bursa, ev tarhanası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!