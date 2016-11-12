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Bu da gramofon ve taş plak müzesi

Kütahya’da, 17 gramofon ve 650 taş plaktan oluşan koleksiyonunu ofisinde sergileyen emekli astsubay Fikret Pak, ziyaretçilerine kaside ve Türk Sanat Müziği eserlerini dinleterek onları adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.

Bu da gramofon ve taş plak müzesi

12 Kasım 2016 15:14

Türkiye’de gramofonun son demlerini yaşadığı yılların çocukluğuna rastladığını belirten 79 yaşındaki Pak, söz konusu aletin 1940’lı yıllarda sadece zengin ailelerde bulunduğunu bildirdi. Pak, 1877 yılında Thomas Edison’un icat ettiği fonografın geliştirilmiş biçimi olan gramofona ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyledi.

Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki mini müzeye ziyaret edenlere, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Hamiyet Yüceses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Barış Manço gibi sanatçıların plaklarını dinlettiğini ifade eden Fikret Pak, sahip olduğu gramofonların bir çoğunun kutusunu kendisinin yaptığını bildirdi.

Fikret Pak, "Ben taş plak dinleyerek büyüdüm. Türkiye'nin dört bir yanından büyük paralar vererek aldığım gramofon ve taş plakları açmış olduğum 25 metrekarelik ofisimde sergiliyorum. Koleksiyonumda 17 adet gramofon ve 650'e yakın taş plak bulunuyor.Ofisime gelip plak dinleyenlerden hiç bir ücret almıyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe bunu hizmeti sürdüreceğim" diye konuştu.

İlyas Aksu isimli vatandaş, "Ben zaman zaman Fikret'in müzesine gelip taş plak dinleyerek eski günleri yad ediyorum. Buraya gelince büyür bir huzur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Hüseyin Efe 
 


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