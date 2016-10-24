Özellikle Kültür ve Sanat Festivali esnasında halkın içme suyu ihtiyacını karşıladığı festival alanındaki çeşmenin bir süre önce gider borusu tıkandı. Belediyenin boruyu açma çalışmaları sonuç vermeyince kendi haline terk edilen çeşmenin musluğundan akan sular zamanla birikerek çeşmenin önünü havuza çevirdi. Çeşmenin musluğu, merdivenleri ve yalak ise suyun derinliklerinde kaldı. Bu arada etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmayan havuz görünümlü su birikintisi tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Mustafa Akçay