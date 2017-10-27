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Bu da kaza özçekimi

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasını özçekim yapan bir zabıta memuru fotoğrafı sosyal medyada yükleyerek duyurdu. Zabıta memurunun fotoğrafını görenler düşünmeden edemedi.

Bu da kaza özçekimi

27 Ekim 2017 15:20

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Şuhut ilçesine bağlığı efeler Köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FD 933 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ardından bölgeden geçen zabıta memurlarından Murat Çetinel yol kenarında durarak cep telefonu ile fotoğraf çekmeye başladı. Çetinel, devrilen otomobili işaret ederek özçekimde yaparken ayrıca bu özçekim fotoğrafını da sosyal medyaya yüklemeyi ihmal etmedi. Devrilen otomobille özçekim yapan Çetinel bu davranışı görenleri düşündürmeden edemedi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, özçekim

 

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