Bu da kaza özçekimi

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Şuhut ilçesine bağlığı efeler Köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FD 933 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ardından bölgeden geçen zabıta memurlarından Murat Çetinel yol kenarında durarak cep telefonu ile fotoğraf çekmeye başladı. Çetinel, devrilen otomobili işaret ederek özçekimde yaparken ayrıca bu özçekim fotoğrafını da sosyal medyaya yüklemeyi ihmal etmedi. Devrilen otomobille özçekim yapan Çetinel bu davranışı görenleri düşündürmeden edemedi.

Gökten Ceylan