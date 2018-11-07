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Bu da kuzuların güzellik yarışı

Bu da kuzuların güzellik yarışı
Bu da kuzuların güzellik yarışı

Adana 12. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen Kuzu Güzellik Yarışmasında yüzlerce kuzu arasından en güzel 3 kuzu seçildi. Kuzu sahiplerine çeyrek altın verildi.

Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları, 200 katılımcı firma ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Fuarın resmi açılış töreninin ardından Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Koyun Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle Kuzu Güzellik Yarışması düzenlendi. Yüzlerce kuzu arasından seçilen 10 kuzu jüri üyelerine ve katılımcılara tanıtıldı. Jüri tarafından Merinos, İvesi ve Sarıbaş kategorisinde birinci seçilen 3 kuzunun sahipleri çeyrek altınla ödüllendirildi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, bu yarışmaların tüm dünyada yapılan ve yetiştiricinin doğru hayvan yetiştirmesini amaçlayan yarışmalar olduğunu ifade ederek, “Burada en önemli detay katılımcılarımızdan özellikle kayıt tutmasını bekliyoruz. Çünkü biz bu durumda kayıt tutulduğu zaman hayvan takibi konusunda avantajlı oluyoruz. İkinci kriterimizde Avrupa standartlarında o ırkın göstermesi gereken fiziksel ve verim özellikleri taşıması gerekiyor. Ve bunların hepsi bir arada bir skala" dedi.


Yarışmada dereceye giren ve ödül alan kuzu sahiplerinden Nurcan Kara, mutlu olduğunu ifade ederek, kuzularının bakımlı ve güzel olduğundan birinci seçildiğini ve hayvancılığın güzel olduğunu herkesin yapmasını tavsiye etmesi gerektiğini vurguladı.  

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