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Bu da paraşütlü kayak

Kış turizminin göz bebeği Uludağ’a gelen Fransız kayakçılar, akrobatik hareketler kesmeyince paraşütle kaydı.

Bu da paraşütlü kayak

06 Şubat 2018 14:00
Bu da paraşütlü kayak - Tıkla İzle

Fransa’dan gelen 2 profesyonel kayakçı, önce paraşütle kaydı, sonra kendi oluşturdukları parkurda ters taklalar atarak akrobasi hareketleri sergiledi. Onların bu hareketleri orada bulunan diğer vatandaşların büyük ilgisini çekti. Uludağ’da konaklayan tatilciler, 1 hafta boyunca akrobasi hareketlerle kayacaklarını ve vatandaşlara güzel anlar yaşatacaklarını belirtti.

Fransız tatilciler, "Uludağ’da çok güzel bir ortamda paraşütle kaymak keyifliydi. Çok zevk aldık. Bir çok yerde bu işi yaptık, yarışmalara katıldık. Küçük yaştan itibaren kaymaya başladık. Çok küçük yaşlarda başladığımız için bize zor gelmiyor. Bu şekilde kaymaktan keyif alıyoruz" diye konuştular.

 

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