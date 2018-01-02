Bu da sığırcık yağmuru

Hasanağa Göleti bölgesinde yürüyen ULUDAK ekibi, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 kilometrelik parkuru zorlu zeminde yürüyerek tamamlamaya çalışan dağcılar, sığırcık kuşlarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, gün boyu göletin etrafındaki kırlarda yiyecek arıyor. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları dağcıların ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.

İlk seslerini duyduklarında ne olup bittiğini anlayamadıklarını ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Sürüler halinde dolaşan ve şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki ahenkli dansı seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Gökyüzünü önce simsiyah bir bulut gibi kaplayan ve makilik alan üzerinde dolaşan sürüler, en iyi dansı yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Çok heyecanlı anlar yaşadık. Belki yüzbinlerce sığırcık sürüsü tarlalarda yem arıyor” dedi.

Abdullah Çibir