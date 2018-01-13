Diğer
Kategoriler

Bu da tırtıl hapishanesi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında çam kese böceği ile mücadele için yapılan adacıklar adeta tırtıllar için hapishane görevi görüyor. Tel örgüler ile çevrilen ve etrafı su dolu bir adacıktan oluşan hapishaneyi andıran sistem sayesinde çam kese böcekleri ile mücadele ediliyor.

Bu da tırtıl hapishanesi
Bu da tırtıl hapishanesi - Foto Galeri

13 Ocak 2018 10:29
Bu da tırtıl hapishanesi - Tıkla İzle

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlık ekipler Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında orman zararlısı çam kese böceği ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. İlkbahar aylarında Calosoma böceği ile çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele yapılırken kış aylarında da adacık yöntemi ile bu zararlı ile mücadele kesintisiz devam ediyor. Kazdağları'nın çeşitli yerlerinde oluşturulan adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, düşmanı olan sinekler ile yok ediliyor. Tel örgüler ile çevrilen ve oluşturulan ada etrafına su hendekleri oluşturularak tırtılların adadan kaçması önlenirken eski hapishaneleri andıran bu yöntem Kazdağlarında 4 ayrı noktada uygulanıyor.

Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis "Çam kese böcekleri genellikle çam ağaçlarının üzerinde beyaz ve pamuksu kesecikler şeklinde gözükmektedir. Edremit Orman İşletme Müdürlüğümüzde de çam kese böcekleri ile mekanik ve biyolojik yollarla mücadele edilmektedir. Bu metot da adacık yöntemi biyolojik mücadele yöntemlerinden bir tanesidir. Ağaçlardan topladığımız kesecikleri adacığın ortasına bırakarak çam kese böceğinin paraziti olan bir sineği üretmekteyiz. Bu şekilde doğaya faydalı olmaya çalışmaktayız" dedi. 

Emrah Elmas

Etiketler: tırtıl

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç