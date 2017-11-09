Bu da yamaç paraşütlü okul servisi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğrenim gören adrenalin tutkunu iki öğrenci, hobi olarak yaptıkları yamaç paraşütünü bu kez ulaşım aracı olarak kullandı. İki genç, bu kez derse yetişebilmek için yamaç paraşütüyle okula indi. Adrenalin tutkunu öğrencilerin iniş yaptığı sırada alanda bulunan diğer öğrenciler de onları alkışladı.

"Farkındalık için bunu yapıyoruz"

Süleyman Demirel Üniversitesinin, üzerinde uçuş yapılabilen Türkiye’deki sayılı üniversitelerden olduğunu dile getiren Makine Mühendisliği öğrencisi Emre Erdoğan, "Bugün üniversite içerisinde uçtuk. Okuduğumuz bölümün tam giriş kapısı önüne indik. Bir farkındalık oluşturmak için bunu yapıyoruz. Isparta’da, üniversite içerisinde ve üniversite üzerinde böyle şeyler yapılabiliyor. Üniversitemiz, üzerinde uçuş yapılabilen Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden bir tanesi. Bu şekilde biz de bir farklılık olarak, bu sınav döneminde uçuş yaptık ve herkesin bu spora ilgisini çekmiş olduk" dedi.

Havadan kampüse inip derse gittiler

Genellikle derslerinin yoğun olduğunu ifade eden Erdoğan, "Boş zamanlarımızda bu sporu yapıyoruz. Genellikle derslerden çok fazla bir vaktimiz kalmıyor. Dolayısıyla derse çok az bir zaman kala bazen bu şekilde buraya inip, çantamızı bu şekilde topladıktan sonra hemen derse girebiliyoruz" diye konuştu.

Eğitim ve turistik uçuş da yapıyorlar

Yaptıkları spor vasıtasıyla, aynı zamanda ücretli uçuş imkanı da sunduklarını belirten Erdoğan, bu spora ilgisi ve merakı bulunanlara da eğitim verebildiklerini söyledi. Isparta’da genellikle Ayazmana, Eğirdir ve Atabey gibi yerlerde uçuş yapabildiklerini kaydeden Erdoğan, eğitim dışında turistik olarak da bu tür uçuşları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Yoğun derslerimizden fırsat buldukça uçuyoruz"

Emre Erdoğan’ın aynı bölümde okuyan ve aynı evi paylaştığı arkadaşı Samed Özata ise, yoğun geçen derslerden fırsat buldukları zamanlarda yamaç paraşütüyle uçuş yaptıklarını anlattı.

SDÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Samed Özata, "Şu anda Türkiye’nin en yaşanabilir şehri Isparta’dayız ama okulumuzda genellikle derslerimiz yoğun geçiyor. Okulumuzdan çok fazla boş vaktimiz kalmadığı için böyle en ufak bulduğumuz arada uçmaya çalışıyoruz. Mesela bugün derse yetişmek için uçarak geldik. Boş zamanlarımızda ve hafta sonlarında, ders çalışmadığımız dönemlerde şehir dışına çıkıyoruz, insanları uçuyoruz ve eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Okuduğumuz fakültenin önüne indik ve dersimize girdik"

Hava şartları da uygun olunca ders öncesi uçmaya karar verdiklerini aktaran Özata, "Bugün çok uçmak istiyorduk. Sabahtan hava durumuna baktık ve uygun olduğunu gördük. Dersimiz de vardı ama bulduğumuz bu fırsatı değerlendirdik. Ders saatimiz geldiğinde de okulda fakültemizin kapı girişine indik ve dersimize girdik" dedi.