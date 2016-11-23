Diğer
Kategoriler

Bu da zeytin reçeli

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytin yağı üretimi yapan bir firmanın yeni ürünü zeytin reçeli büyük ilgi görüyor. Türk damak tadında tuzlu ve ekşi olarak tüketimi tercih edilen zeytinin şeker ile buluşmasından doğan zeytin reçeli kahvaltı sofralarının aranan yeni lezzeti oldu.

Bu da zeytin reçeli

23 Kasım 2016 12:07
Bu da zeytin reçeli - Tıkla İzle

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin, zeytinyağı üretimi ve satışı yapan bir firma büyük annelerinin unutulan bir lezzetin tarifini uygulayarak zeytin reçelini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yeşil zeytin, narenciye kabukları, karanfil, tarçın ve şekerden imal edilen zeytin reçeli özellikle turistlerden büyük ilgi gördü.

Yaptığı denemeler sonrasında mükemmel lezzete ulaşan Adramut Zeytincilik Sahibi Zafer Soykara, "Daha önceki yıllarda ekşisini ve tuzlusunu yediğimiz için değişik bir butik ürün yapma gereksinimi duyduk. İçerisine portakal kabuğu, karanfil, bölgemizin narenciyesini ve şekel ilave ederek, bu lezzetleri buluşturduk. Farklı bir lezzet ortaya çıkardık. Bu ürünü nihai tüketiciler ve bazı kahvaltı salonları tercih ediyor. Fakat daha fazla şehir dışındaki müşterilerimiz bu farklı lezzeti buradan alıp gidebilecek farklı bir ürün olarak tercih ediyor" dedi.
Zeytin ve zeytinyağı alan müşterilerin önce denemekten çekindiği ancak daha sonra ön yargılarını yıkarak çok beğendiği zeytin reçeline önümüzdeki günlerde ilginin daha da artması bekleniyor.

Emrah Elmas - Müjgan Özbek

Etiketler: zeytin, zeytin reçeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç