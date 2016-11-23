Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin, zeytinyağı üretimi ve satışı yapan bir firma büyük annelerinin unutulan bir lezzetin tarifini uygulayarak zeytin reçelini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yeşil zeytin, narenciye kabukları, karanfil, tarçın ve şekerden imal edilen zeytin reçeli özellikle turistlerden büyük ilgi gördü.

Yaptığı denemeler sonrasında mükemmel lezzete ulaşan Adramut Zeytincilik Sahibi Zafer Soykara, "Daha önceki yıllarda ekşisini ve tuzlusunu yediğimiz için değişik bir butik ürün yapma gereksinimi duyduk. İçerisine portakal kabuğu, karanfil, bölgemizin narenciyesini ve şekel ilave ederek, bu lezzetleri buluşturduk. Farklı bir lezzet ortaya çıkardık. Bu ürünü nihai tüketiciler ve bazı kahvaltı salonları tercih ediyor. Fakat daha fazla şehir dışındaki müşterilerimiz bu farklı lezzeti buradan alıp gidebilecek farklı bir ürün olarak tercih ediyor" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı alan müşterilerin önce denemekten çekindiği ancak daha sonra ön yargılarını yıkarak çok beğendiği zeytin reçeline önümüzdeki günlerde ilginin daha da artması bekleniyor.

Emrah Elmas - Müjgan Özbek