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Bu defa kadın dehşeti: Hem de çocuğunun gözü önünde...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uzaklaştırma cezası verilen genç kadın, kendisinden boşanmak isteyen kocasını, küçük çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırarak öldürdü.

Bu defa kadın dehşeti: Hem de çocuğunun gözü önünde...

16 Kasım 2017 12:53

Kanlı olay Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir börekçide çalışan 2 çocuk annesi Birgül G. (40), kendisinden boşanmak için dava açan ve 3 aydır çocuklarını da yanına alarak annesinin evine taşınan kocasını öldürdü. Bir silah temin eden Birgül G, sabah saatlerinde kayınvalidesinin evine gitti.

Birgül G, kayınbiraderi Sedat G. ve 10 yaşındaki çocukları F.G. ile oturan kocası Erdoğan G. (44) ile boşanma meselesinden tartıştı. Daha sonra elindeki silahı ateşleyen genç kadın, kocasına kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Erdoğan G. kanlar içinde kalırken, genç kadın, kendisine mani olmak isteyen kayınbiraderine de silah doğrulttu.

Göğsünden ve başından yaralanan Erdoğan G. ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Daha sonra küçük çocuğu ile evden ayrılan Birgül G. polis tarafından sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Birgül G’nin daha evvel kocasının kıyafetlerini kesip evinin önüne attığı, kendisine uzaklaştırma cezası verildiği ileri sürüldü. Aile faciasıyla alakalı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor. 

Musa Öztürk

 

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