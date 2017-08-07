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Bu dükkandaki her şey şehit çocuklarına ücretsiz

Hatay'ın Payas ilçesinde bir butik işletmecisi, dükkanındaki tüm ürünleri şehit çocuklarına ücretsiz veriyor. Şehitlerin bu memleket için boşu boşuna canlarını vermediğini hissettirmek istediğini kaydeden Mustafa Gündeş, “Şehit çocukları isterlerse dükkanın anahtarını bile verebilirim” dedi.

Bu dükkandaki her şey şehit çocuklarına ücretsiz

07 Ağustos 2017 09:56

Payas ilçesindeki Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Küllüyesi'nde butik işleten Mustafa Gündeş (43), teröre karşı mesaj veren ürünler ve şehit fotoğraflarıyla donattığı dükkanının camına, “Bu iş yerinde şehit çocuklarına tüm ürünler ücretsizdir” yazısı asarak, çanta, şapka, tişört gibi ürünleri isteyen şehit çocuklarına hediye etmeye başladı.
Millet ve devlet olarak şehit yakınlarına sahip çıkan bir toplum olduklarını kaydeden Gündeş, “Devletimiz her türlü desteği veriyor lakin şehit çocuklarına ve yakınlarına bizim de sahip çıkmamız lazım. Onlara bunu hissettirmemiz lazım. Şehitlerin bu memleket için boşu boşuna canlarını, kanlarını vermediklerini hissettirmemiz lazım diye böyle bir kampanya yapmayı düşündüm” diye konuştu.

“Millet olarak terörle mücadele etmemiz lazım”
Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si ve Sünni'siyle Çanakkale Savaşı'ndaki birlik örneğiyle teröre karşı mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mustafa Gündeş, “Bu işi sadece devlete bırakmamak lazım. Millet olarak da bunlarla mücadele etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız bunlara gerekli cevabı veriyor. Millet olarak da Cumhurbaşkanımızla birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'de bu ilk defa oluyor diye düşünüyorum. Biz onun yanında durduğumuz müddetçe eminim Cumhurbaşkanı terörün de kökünü kazıyacak, dünyanın da lideri yapacak bu ülkeyi” ifadelerini kullandı.
Gündeş, şehit çocuklarına isterlerse dükkanın anahtarını bile verebileceğini bildirdi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli 

 


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