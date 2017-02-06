Diğer
Kategoriler

'Bu dünya bana dar geldi' deyip intihar etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, "Bu Dünya bana dar geldi” notu bırakıp kendini iple tavana asarak intihar etti.

Bu dünya bana dar geldi deyip intihar etti

06 Şubat 2017 20:15

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaağaç Mahallesi Kuş Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katına çıkan bir apartman sakini, Cafer İldokuz’u (21) ipe asılı halde buldu. Bunun üzerine hemen İldokuz’un babasına haber verildi. Baba ipi keserek oğlunu indirirken, komşuları da sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yerde ise “Hepinizden çok özür diliyorum. Beni affedin, hakkınızı helal edin. Bu dünya bana dar geldi sığamadım, ya ben dünyaya fazla geldim” notu bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cafer İldokuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından genç adamın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İldokuz’un, uzun süre işsiz kaldığı ve yeni işe başladığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Uğur Arslan

Etiketler: tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!