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'Bu düşmanlık size kaybettirir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD ve AB ülkelerine seslenerek, “Ay yıldız ile düşman olursanız, bu düşmanlık size kaybettirir” dedi.

Bu düşmanlık size kaybettirir

28 Ekim 2016 19:10

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencilerinin daveti üzerine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Başkanlık sistemi” konulu panelde konuştu. Çok sayıda kişinin izlediği panelde son günlerin en yoğun tartışılan konusu olan başkanlık sistemine değinen Topçu, “Ne ABD gibi olacağız, ne Güney Amerika gibi ne de Fransa gibi. Biz bizim coğrafyamıza, bizim medeniyetimize, bizim insanımıza, bizim ihtiyaçlarımıza göre bir başkanlık sistemi düşünüyoruz” dedi.

Topçu, başkanlık sistemi ile ülkenin eyaletlere bölüneceği iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Muhalefet eyaletlere bölüneceğimizi söylüyor. Asla. Vatan bilmem ne olacak. Asla. Şimdi zaten uzun adam diyor ki, her konuşmasında Rabia diyor. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Vesselam. İşte bu kadar. Eyaleti nereden çıkartıyorsun gözüm ya. Ne eyaleti. Adam söylüyor. Anlamıyor musun. Peki başkanlık sistemi gelince ne olacak. Yasama yürütmeden ayrılacak. Meclis yürütmeyi denetleyecek ve kanun yapacak. Bu kadar basit. Cilt cilt laflara ve sözlere gerek yok. Endişe, bölüneceğiz. Bölünmeyeceğiz. Endişe, eyalet olacağız. Olmayacağız. Adam sabah akşam Rabia yapıyor. İnsaf etsenize. Dertleri şu. Parlamenter sistem, mevcut yapıların besleme organı gibi hareket ediyor. Adam üç beş oyu alıyor, yüzde 24’ü alıyor. Sabah akşam yüzde 52 almış adama hepimizin gözüne baka baka negatif bir siyaset izliyor. Ondan sonra duruyor duruyor diyor ki, diktatör. Sen onun aldığı oyu alsan demek ki Rabbim göstermesin evinin yolunu şaşıracaksın. Mevzu bu kadar basit. İvedilikle alınacak kararlar yürütme tarafından ivedilikle uygulanmalıdır. Başkanlık sistemi bu ülkenin bir ihtiyacıdır” diye konuştu.

“AY YILDIZ İLE DÜŞMANLIK KAYBETTİRİR"

Topçu, ABD ve AB ülkelerine seslenerek, ay yıldız ile düşmanlığın kendilerine kaybettireceğinin altını çizdi. Topçu, “Cumhurbaşkanının Başdanışmanı sıfatı ile Batılı müttefiklerimize sesleniyorum. Ay yıldız ile dostluk sizlere kazandırır. Ey ABD ve ABD ülkeleri. Ay yıldız ile dost olursanız siz kazanırsınız. Sizin haklarınız kazanır. Eşkıya ile terör örgütleri ile dostluğunuz sizin halklarınıza kazandırmaz. Ay yıldız ile düşman olursanız bu düşmanlık size kaybettirir” dedi.

Etiketler: yalçın topçu


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