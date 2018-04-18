Bu enginar görenleri hayrete düşürüyor

Nilüfer Belediyesinin Ürünlü Mahallesi’nde 5,5 dönümlük arazi üzerine kurduğu Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda tamamen ekolojik tarım koşullarına uygun olarak yerel tohumların yanı sıra yurt dışından elde edilen çeşit ve verimlilik denemeleri yapılıyor. 64’er metrekarelik 67 bahçeden oluşan Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda safran, 13 çeşit buğday, lavanta ve 60 çeşit biberden olumlu sonuç elde edilmesinin ardından bu yıl da enginar çeşitlerinde üretim denemeleri yapılıyor. Kent Bostanları’nda yapılan denemelerde, İzmir bölgesinde yetiştirilen sakız enginarı ve Bayrampaşa melezi enginarının da Bursa koşullarına uygunluk sağladığı görüldü.

Çeşit ve verimlilik denemesi yapılan enginarlardan olan Bayrampaşa melezi enginarı, 2 metreye yaklaşan boyuyla görenleri hayrete düşürüyor. Ağacı andıran bitki, Kent Bostanları’nı ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor. Organik Tarım Teknikeri Hasan Çetin Özbayram, “Bursa’da az ekilen, tohumdan fideyle çoğaltılan ve iki yıl ürün verip, daha sonra yeniden fide ile dikilmesi gereken bir çeşit. Bu dezavantajından dolayı büyük çaplı üretimlerde kullanılmıyor. Görsel olarak çekici, ancak enginarları Bayrampaşa enginarı olarak da bilinen Hasanağa enginarına göre daha küçük. Sakız ve Hasanağa enginarı, aynı kök yumrusuyla yedi yıl boyunca ürün veriyor. Bu nedenle daha az masrafla üretiliyor” dedi.

Hasanağa enginarını organik üretim programındaki çiftçilere fide üretmek amacıyla yetiştirdiklerini ifade eden Özbayram, ayrıca Nilüfer Belediyesi tarafından coğrafi işaret çalışmalarının devam ettiğini belirtti.